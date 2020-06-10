歐盟建議7月1日起對外重啟邊境

隨着歐洲疫情繼續放緩，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周三表示，歐盟將建議各成員國，自7月1日起逐漸對非歐盟國家的遊客重開邊境。德國將於6月15日解除與法國，奧地利，丹麥和瑞士邊境限制。奧地利將重開意大利邊界，允許31國旅客入境。

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博雷利表示，是否要放寬遏制疫情蔓延而實施的禁令取決於各國政府，博雷利說，歐盟本周將出台一項公告，建議各成員國“逐步或局部解除”禁令。

而歐盟成員國內部已開始放寬非必要跨越國界的臨時禁令，以6月15日恢復自由旅行為目標。 歐盟27個成員國的內政部長上周末同意，協調對來自申根區、英國與歐盟以外的遊客逐步重新開放。

不過歐盟主管內政事務的執行委員約翰森（Ylva Johansson）表示，並非所有國家都同意重新開放的標準。 如經濟高度仰賴旅遊業的希臘，已經宣布將從6月15日起對多國重開空域，包括非歐盟成員國如澳洲、中國與韓國。

法新社報道，德國將於6月15日解除與法國，奧地利，丹麥和瑞士邊境限制。德國內政部長霍斯特·西霍弗周三在宣布這一決定時也表示，如果疫情出現惡化，可以對此決定重新進行審查。

而奧地利已放寬防疫限制，外長查倫柏周三宣布，將從6月16日起重新開放與意大利的邊界，允許來自31個國家的旅客入境奧地利。 法新社報導，奧地利上周放寬前往某些鄰國的限制，但意大利除外。從6月16日起，奧地利將毫無限制地開放來自31個國家的旅客入境，包括多數歐洲國家在內。查倫柏指出，這些國家並不包含瑞典、西班牙、葡萄牙及英國。

另外，新冠病毒疫情對全球航空業造成嚴重衝擊。國際航空運輸協會指出，協會旗下的290家航空公司今年凈損總額將超過840億美元。 國際航空運輸協會周三表示，全球大規模封鎖以遏制疫情擴散後，旗下的290家航空公司今年凈損總額將超過840億美元，明年則會虧損150億美元。 面對重大財務損失，航空業者紛紛尋求國家的協助。各國政府迄今已向航空領域撥款1230億美元，其中670億美元必須償還。