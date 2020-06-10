港大研究 湖北省高達220萬人曾感染新冠病毒

Nexu Science Communication與都柏林三一學院共同創建的新冠病毒計算機圖像。

香港大學微生物學系研究顯示，最先爆發新冠病毒的中國湖北省，大約220萬人曾經感染了新冠病毒。這個數字是中國官方累計確診數據的31倍。

廣告 繼續瀏覽後續

這一數據意味着湖北省大約97%曾經感染的患者因無明顯癥狀而從未確診。

這一研究再次引起對中國官方數據可靠性的質疑，根據中國截至6月9日的統計，全中國累計確診病例83046，累計死亡4634人；疫情爆發中心的湖北省確診68135，死亡人數4512人；湖北省首府武漢確診50340，死亡人數3869人。

根據香港多家媒體報道，港大微生物學袁國勇教授率領的團隊，對從湖北返港無癥狀的452名感染者進行檢測，發現其中17人即3.8%有新冠病毒抗體，這一比例遠遠高於經核算檢測確診的患者。

袁國勇團隊據此推算，在湖北5900萬人口中，在疫情爆發期間，可能有220萬人曾經感染了新冠病毒。

根據中國官方公布的截至6月9日的統計，湖北確診感染人數為68135人。袁國勇團隊推算的數字遠遠高於中國官方公布的數字。

中央社引據香港無線電台報道，袁國勇團隊的數字遠遠高於中國官方，估計當地97%的感染者因為無明顯癥狀而從沒有得到確診。

袁國勇團隊擔心香港和湖北大部分居民都沒有抗體，在沒有疫苗和抗病毒藥物的情況下，將無可避免地再度爆發疫情。