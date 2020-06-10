習近平決勝全面建成小康社會 今年行嗎

中國國務院總理李克強五月底表示，中國仍有六億人月均收入人民幣1000元。這句話經總理之口說出，人們立即對當局提出的年內“全面脫貧”、“建成小康社會”打上問號。再加上剛剛走出疫情，失業人口劇增，年內建成小康社會，行嗎？

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然而中共總書記習近平6月10日考察寧夏時，重申“決勝全面建成小康社會，決戰脫貧攻堅。這幾句話，18大以來，叫的很響，但是現在時間就在眼前了，就是要在2020年要全面建成小康社會。習近平選在一個少數民族集中的地區表態：中華民族是多元一體的偉大民族。全面建成小康社會，一個少數民族也不能少。他還說，共同邁進全面小康，體現了中華民族優良傳統，體現了中國特色社會主義制度的顯著優勢。

新華社今天報道習近平講這句話時，沒有點出實現小康社會的時間，但確指的是2020年應該毫無疑問。時間還剩下半年，李克強總理今年的『政府工作報告』破天荒沒有提出今年的經濟目標，顯然形勢嚴峻，一切都難以把握，不要制定出具體的指標，以免落空。抗疫官方宣布取得了勝利，但不得不承認經濟形勢異常嚴峻。各項經濟指標都很差，根據官方統計，2020年第一季度經濟增長同比下降6.8%。

如果考慮中國的現實的話，把“全面建成小康社會”的目標往後推一推，似乎更現實，更合乎情理。但是，習近平說得很乾脆，沒有絲毫周旋的餘地，不但要建成，而且要全面建成，而且要“決勝”。

人民日報海外版6月10日報出了一組為2020年奠定基礎的數字，藉以說明“更多的數字記錄著中國飛速發展的步伐，濃縮了中國百姓生活越過越好的事實”，這組數字包括：

“2019年，國內生產總值達到99.1萬億元，增長6.1%；城鎮新增就業1352萬人，調查失業率在5.3%以下。中國擁有世界上規模最大的中等收入群體，為形成超大規模消費市場奠定了基礎。2019年全國居民人均可支配收入超過3萬元，社會消費品零售總額超過40萬億元。”

北京自己制定的小康社會有一個重要因素：“脫貧”，根據中共黨刊『求是』的解釋，“全面建成小康社會，標誌性的指標是農村貧困人口全部脫貧、貧困縣全部摘帽。”那麼，貧困人口脫貧的基本要求和核心指標是什麼？實現“‘兩不愁三保障’，即到2020年實現農村貧困人口不愁吃、不愁穿、義務教育、基本醫療、住房安全有保障。”官媒宣布：“到2019年底，我國脫貧攻堅目標任務接近完成，貧困人口降至551萬人，貧困發生率降至0.6%。”

但現在外界為什麼比較懷疑中國今年能全面實現小康社會的目標，因為李克強總理在人大閉幕時舉行的記者會上指出， “中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年收入是3萬元人民幣，但是有6億人每個月的收入也就1000元，1000元在一個中等城市可能租房都困難，現在又碰到疫情，疫情過後民生為要。就業是最大的民生。沒有就業那就是9億張吃飯的口，有了就業就是9億雙可以創造巨大財富的手。”

這裡的六億人口顯然不全是農村人口，應該包括流落在城市的半城半鄉人口，收入極少，勉強度日的城市流動人口，如此收入，按李克強的話說，在一個中等城市租房都困難，如果他們生活在農村，能實現“‘兩不愁三保障’，即到2020年實現農村貧困人口不愁吃、不愁穿、義務教育、基本醫療、住房安全有保障嗎？

而且，中國政府對失業率大約6%左右的預估，一般認為遠遠低於實際的失業率。西方經濟學家對中國今年實際失業率的估計在15%-20之間，不少中國的專家也大體同意，中泰證券首席經濟學家李迅雷4月20日在『證券時報』發表的“中國實際失業率有多高”一文中就指出：

“將我們測算的失業人數加總，我國真實失業率或已達到20%以上。目前新增失業人數可能已經超過7000萬，這也能解釋為什麼1季度會有近5000萬外出務工人員的縮減，而新增7000萬失業對應的失業率大概在20.5%。” 另外，深圳望正資產管理公司首席經濟學家劉陳傑4月初在『財新』雜誌撰文表示，瘟疫可能導致中國2.05億工人失業。這在中國7.75億勞動人口中，有超過25%失業率。

在“決勝全面實現小康社會”之前，解決數目巨大的人口就業恐怕最為緊要，否則，如何“全面脫貧”？習近平看重宏大目標—“決勝全面建成小康社會”，李克強顯然要現實得多—“就業是最大的民生”。