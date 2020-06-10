蔡英文明將宣布港人在台安置計畫

根據台灣和香港傳媒報道，台灣總統蔡英文將在明天（11日）宣布一個由政府主導的“香港人道救援行動方案”，其中將設置集中安置處所，安置無法自覓居所的港人。一般預料，待疫情紓緩台灣重新開關之後，將會有更多港人從不同渠道進入台灣尋求庇護。

廣告 繼續瀏覽後續

蔡政府提出的“香港人道救援行動方案”，是依據港澳條例第18條，針對申請政治庇護的港人，提供安置與照顧方案。安置方面，將有“自覓住所”與“集中安置”兩種方式。

本身為律師的香港及台灣政治評論員桑普，根據自由亞洲電台報道，將成立“台灣香港協會”，協助到台港人人權與生活權益，與政治庇護審查等工作。

報道引述桑普表示，他所成立的“台灣香港協會”，是為促進香港裔台灣人在台生活權益，成為香港裔台灣人的同鄉會，同時也協助無台灣國籍的在台港人人權與生活權益，包括社工輔導、居留權協辦、尋找工作機會。

桑普指，安置肯定是由官方主導，由於他們跟香港很多手足（街頭抗爭者）有認識，有一定交流，如果台政府與香港手足間有磨合之處，台港會可協助與台灣官方部門溝通。

從去年反送中運動爆發以來，流亡到台港人從不同途徑獲得生活費，但桑普說，沒有一個民間團體可有這麼多資源，無止境地供應在台香港手足生活費跟開銷。他預期，武漢肺炎疫情香港開關後，會有許多不同手足到台灣。他指，港人在台因為沒有醫療保險，蔡政府能在照顧服務上兼顧此點，將會是很重要的一環。

桑普進一步提出，“人道救援的對象”應該是因為反修例到台灣，安全自由受到危害的人，他們才是重點。他相信港區國安法後，必定會有更多港人到台，有些是因為參與反送中運動、有些是因為個人因素，兩種情況要區分。他指，港台會在這方面願意提供必要的輔助及協助。

桑普肯定地表示，蔡政府不是雷聲大雨點小。他認為，台灣政府做了很多事，今年的預算，暫時以危難救助費用來撥取，不足部份動用行政院第二預備金，明年正式編入陸委會預算。桑普拿其他西方國家比較稱，世界其他各國那有像台灣，對香港手足這麼大方地公開計畫與方案。