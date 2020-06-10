郝海東這個名字為什麼讓北京害怕

郝海東宣布建立新中國那天，打開微博，還能找到有關他的過往戰績的零星轉發，今天，再打開微博，點擊郝海東三個字，展示在眼前的只有：抱歉，未找到“郝海東”相關結果。百度也是如此。

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他的妻子，羽球名將，曾經的世界羽毛球一號種子葉釗穎，也被封殺了。舉國體制多麼強大，一道令下，全網封殺，看不見，心不煩。

郝海東，中國一代足球名將，戰績輝煌，曾於1998年獲得“中國足球先生”稱號。但是打開百度，“百度一下”，出了這幾個字：“很抱歉，沒有找到與“郝海東”相關的網頁。填上“歷屆中國足球先生”查詢，回答：“該問題可能已經失效。”再打“中國足球先生”，出來一行字：“中國足球先生，是代表中國足球個人最高榮譽的年度獎項，目前在每賽季結束後由中國足球超級聯賽各隊主教練評選而出。”再點開“歷屆得主”，有趣的是，1994首屆足球先生黎兵打頭炮算起，到2018年的武磊收尾，每年都有得主大名，年年不缺，獨缺“1998”，自然，這個年頭的“中國足球先生”是郝海東。

他們還株連全家，郝海東的兒子，2月份加盟塞爾維亞球隊踢球的郝潤澤也因球隊迫於壓力被解僱。郝潤澤5月31日在塞爾維亞超級聯賽首秀替補出場，踢出聯賽首球，當時，中國的媒體紛紛稱讚，如今這些文章都被消失了。

美聯社6月10日報道了這一消息，中塞兩國據稱是“鐵桿朋友”，塞爾維亞在歐洲比較孤立，中國為其承建大批包括高速公路、鐵路等在內的基礎設施。要把該國作為“一帶一路”的樞紐之一，投桃報李，該國總統武契奇日前還致信習近平，支持港版國安法。

郝海東，1998年的中國足球先生。20世紀90年代的亞洲第一前鋒。說他是中國足壇的一哥不足為過，他在中國男足國家隊的歷史進球排名第一。他的妻子葉釗穎也絲毫不弱，曾經是世界羽壇一號種子，被稱為中國羽壇一姐。

兩位在中國體壇比翼雙飛，為中國爭光的健將，既不缺名聲，也不缺錢財，為什麼突然在六月四日那天宣讀建立新中國宣言？號召人們推翻共產極權，在中國建立一個一人一票，三權分立的民主的人道的政府？而他的妻子，羽毛球名將，被稱為中國羽壇一姐的葉釗穎與丈夫共同出鏡支持成立“新中國”的視頻，她表示支持、贊同丈夫的決定和行動。

為什麼？這當然是他們的選擇，兩人走到這一地步，真的讓中國當局始料不及，難以理解。但是，從郝海東以前在微博發表的言論，他的正義感，他的不怕網紅圍攻，敢批邪惡，正面衝擊的“大炮”精神，走到六月四日這一天，是有跡可尋的。

官媒抹殺他們的名字，百度，微博，這些曾經以沾一些郝海東夫婦聲望沾沾自喜的平台，現在迫不及待“割席”了，難怪有人譏諷百度是“官搜”，官方不高興的，你就搜不到的意思。歷史難道就這麼被輕易地改寫了。

但這一招不見得高明，有網民表示，“1998年足球先生是郝海東，以前我不知道，現在全知道了，被抹殺的名字反而成了最耀眼的巨星，他們始料不及。”這位網民還說：“閹割歷史是中共的拿手好戲，好像文革沒發生，六四沒發生，但歷史不但寫在紙上，更銘刻在心中。”

郝海東夫婦，體育明星，家喻戶曉，竟然成了異議人士。這大約解釋了為什麼一個國家，費了那麼大的力，去封殺他們的名字。