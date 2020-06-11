台灣上空驚現美軍機 北京抗議非法

專門追蹤飛機動態的推特賬號“Golf9”公布的美軍機飛行軌跡

這是一次很罕見的舉動，美軍一架C-40A“快船”波音運輸機飛越台灣上空，北京當局星期四抗議美國“挑釁”、“非法”。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，這架美軍運輸機飛越台灣上空的時候，根據台灣國防部，幾乎與此同時，台灣數架戰鬥機起飛攔截進入台灣防空識別區的中國大陸Su-30戰鬥機群。

據報道，這架美軍運輸機6月9日從日本沖繩美軍基地起飛，出人意料地自基隆飛向台灣西海岸，穿越台灣領空，並從台南外海離去。美軍機此舉被視為是一次極其罕見地舉動。

台灣國防部隨後表示，美軍運輸機並未在台灣降落，但此前按程序完成申請後飛越台灣領空。台灣媒體報道稱，美軍機在飛往東南亞途中飛越了台灣的北部和西部。

根據專門追蹤飛機動態的推特賬號“Golf9”公布的飛行軌跡顯示，美軍飛進台灣基隆上空，隨後沿着台灣西海岸飛行，分別穿越基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、嘉義、台南等地。

中國外交部發言人華春瑩11日在記者會上譴責美軍此舉侵犯了中國主權，違反了國際法。華春瑩稱，美國應恪守一中原則和中美三個聯合公報，“立即停止此類非法、挑釁行徑”。她稱中方將採取一切必要措施維護主權。

中國國台辦發言人朱鳳蓮同日特別譴責民進黨黨軍勾結外部勢力侵犯中國主權安全。