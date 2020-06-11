歐盟有望從下周一開始重新開放邊界

受新冠疫情影響，關閉了近三個月的歐洲國家之間的邊界有望從下周一、6月15日起重新開放。歐洲多個國家已紛紛表示為解除禁令做好了準備，歐盟委員會也在周四做出表態、支持相關舉措，同時提請各國嚴格遵守必要的措施，否則將令局勢複雜化。

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歐盟委員會敦請各國從6月15日起解除歐盟和申根地區的所有旅行限制，並從7月1日開始，向來自巴爾幹地區的遊客敞開大門。不過，各國可根據自身的具體情況自行做出安排。

法國總理菲利普曾在5月28日表示：在衛生條件允許的前提下，贊成從6月15日起在歐洲內部開放邊界，並且不對來自歐洲其他國家的遊客實施兩周的隔離措施。對此，其他國家則持謹慎態度。

比利時對各成員國之間展開的“旅遊競爭”頗有微詞。目前，意大利已於6月3日開放了邊界；塞浦路斯也於本周二（6月9日）開放了對19個國家或地區的飛機航線；相反，奧地利周三宣布，將於6月16日重新開放與意大利的邊界，並解除針對31個國家的禁令，其中卻不包括瑞典、西班牙、葡萄牙和英國。

西班牙也準備稍晚些時開放邊界。法國總統則將在周日晚間發表電視講話，進一步闡明法國的立場。

歐盟委員會還呼籲各成員國，根據具體情況，針對解除其他一些國家的旅遊禁令達成共識。

為了有效地抗擊新冠病毒，歐洲從3月17日開始實施旅遊禁令，禁令適用於歐洲30個國家，其中26國為歐盟成員國，另有瑞士、挪威、冰島和列支敦士登四個申根國家。從目前情況看，此一禁令已進入尾聲。