美國向部分海牙國際刑事法庭人員實施制裁

美國總統特朗普周四頒布行政命令，向部分荷蘭海牙國際刑事法庭人員實施經濟及旅遊制裁，以阻止針對受阿富汗衝突牽連的美國軍人進行的司法追究。蓬佩奧表示，美國不允許本國公民受到不公平的威脅。歐盟表示美國的制裁令“令人嚴重關切”。

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美國白宮周四在一份聲明中指，特朗普已授權對國際刑事法院的官員進行經濟制裁，他們直接參與未經美國同意對美國軍人的調查或起訴。”

路透社報道，有關命令將凍結相關人士在美國的資產，並禁止他們入境。

美國國務卿蓬佩奧表示，美國不會允許搬過國民受到不公平的威脅。

美國此舉是向允許調查美國部隊和情報官員自2003年5月以來在阿富汗犯下戰爭罪指控的國際刑事法庭進行報復。

國際刑事法庭3月授權調查阿富汗的戰爭罪行指控。調查範圍包括美軍和情報官員的罪行。美國官員表示，可能有俄羅斯幕後策動這宗案件，但沒有提出證據。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利就美國的制裁措施表示，美國的制裁令“令人嚴重關切”。他重申歐盟對國際刑事法院的“支持”。

人權觀察組織成員安德里亞·普拉索說：“對國際刑事法院的“攻擊”旨在否認對阿富汗罪行犧牲者伸張正義，他呼籲“支持國際正義的國家反對這種阻撓司法的企圖。”