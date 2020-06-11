美國視訊軟件Zoom 臨時關停紀念六四賬號可疑

美國視頻軟件Zoom 被懷疑遭到北京施壓，短暫關閉紀念六四天安門事件賬號，紀念活動組織者表示，他們通過Zoom舉辦六四31周年活動受到干擾，會議兩度中斷，Zoom 周四承認曾短暫關閉相關賬號，後又恢復使用。

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會議組織者，非政府組織“人道中國”表示，這次視頻會議5月31日開始舉行，參加者有來自世界各地的250多人。組織者對舉辦這一視頻會議遭到干擾十分憤怒，他們懷疑Zoom公司與北京當局暗中合作。法新社引述“人道中國”創辦人、天安門學生領袖周封鎖表示，如果證實是這種情況，那麼，Zoom就是企圖抹殺六四死難者記憶的中國獨裁者當局的合謀。

周封鎖發推說，他的組織目前還沒有收到Zoom公司就關閉他們的賬戶做出解釋。

六月三日參加視訊會議的民運人士王丹發推表示，6月3日紀念六四的活動兩次“被駭掉”，他發誓要追究Zoom公司責任。

中國外交部發言人華春瑩周四例行記者會上被問及此事時稱，“沒有聽說”。記者追問華春瑩中國政府是否要求Zoom公司關閉紀念六四賬號，華春瑩稱：“這不是外交問題，你問得太具體了。我沒有聽說，也不了解情況。”

根據法新社報道，該視訊軟件公司承認曾臨時關閉紀念六四賬號之後稱，他們“像其他任何一家全球性公司一樣，必須遵守我們運營所在司法管轄區的相關法律”，“如果會議跨越不同國家，在這些國家參加會議的人都要遵守他們相應的地方法律”。“同時不斷地對我們作出的(關閉賬號)的決定重新評估和修正”。

曾任香港支聯會主席的李卓人對法新社證實，從5月22日起，他已經無法使用Zoom賬號，他的組織曾試圖通過該視訊軟件就中國在世界的角色進行辯論。“討論會還沒有開始，賬號已被關閉，我問他們什麼理由，他們從不回答。”在此之前，他的組織在Zoom舉行了兩場視頻會議，沒有出現任何問題。

李卓人表示，因為無法使用在中國不受防火牆屏蔽的Zoom，紀念六四的網絡會議只好轉移到遭中國大陸禁止的臉書和油管進行。