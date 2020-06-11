默克爾要求中國改善市場渠道

德國總理默克爾和中國總理李克強周四舉行了視頻會議。默克爾敦促中國進一步改善市場渠道，並希望德國對華投資得到更好的保護。

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據德新社和德國N-TV電視台報道，默克爾要求中國平等對待德國和其他外國公司，改善其進入市場的渠道。據德國政府發言人塞伯特的消息，默克爾明確要求中方採取進一步措施。經濟部長阿爾特邁爾也參加了視頻會議。

德國政府上周取消了原定9月在萊比錫舉行的中歐峰會，原因是新冠病毒大流行。但德國政府圈內人士向路透社透露說，歐洲方面對中歐投資保護協議談判缺乏進展感到不滿。比如，該合同應防止在沒有賠償的情況下被沒收。相應協議原則上將為德國公司提供更多的計畫安全性。作為出口國，獲得自由進入其他國家的渠道對德國來說十分重要。這樣“開門”便利了家用汽車、機器和其它產品的銷售。

雙方爭執的重點是：歐盟堅持要求中國廣泛開放市場，並希望確保獲得國家補貼的中國國有企業不會扭曲市場競爭。

德國希望投資協議談判取得進展，以便德國下半年擔任歐盟理事會主席國時，能夠舉辦中歐峰會。中國是德國和歐盟最重要貿易夥伴之一。

塞伯特表示，共同應對新冠疫情和擴大雙邊經貿合作是此次會談的重點。在會談中，德方突出了對建立在規則基礎上的貿易和自由貿易，加強世界貿易組織以及穩定雙邊關係的興趣。除此之外，雙方還談及德國和歐盟與中國的雙邊關係，討論了當前的經濟貿易和國際問題。

默克爾還談及德中人權對話和香港局勢。至於默克爾是否直接批評了中國在香港的行為，塞伯特沒有加以說明。德國政府官員最近幾周警告北京不要掏空香港的自治權。到目前為止，根據“一國兩制”的條約，香港人比中國公民享有更多權利。但北京計畫的香港國安法將把批評中國的言論和抗議行為定為犯罪。

此外，默克爾和李克強還對德中合作夥伴在視頻會議開始前簽署的三項協議表示了肯定。但政府沒有發布有關協議的詳細消息。

中國駐德大使館在其網頁上披露說，默李會晤前，雙方舉行了中德開展中小企業經營管理人員培訓、江淮汽車集團與大眾汽車開展投資合作、中國電投與西門子關於重型燃氣輪機試驗電站項目等雙邊合作文件的“雲簽約”儀式。