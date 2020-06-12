北京兩天三例新冠確診 小學低年級暫停複課 生鮮市場加強檢查

在北京市豐台區確診兩例新冠病毒感染後，北京當局周五關閉兩間生鮮市場，北京小學一至三年級原定下周一複課暫停。法新社說，作為新冠病毒最早感染國家，中國在疫情得到控制後，新增確診多為“境外輸入”。但北京近兩日出現的確診病例“源頭不詳”。

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據稱，兩名男性患者都是中國肉類食品綜合研究中心員工，無接觸境外人員或湖北接觸史，但其中一人在最近兩周曾經到青島出差五天。他曾出現咽喉痛，發熱，咳嗽，流涕癥狀，最高體溫38.6度，周二到轄區醫院求醫，周五確診。而他的同事周二出現咽喉痕癢等癥狀，經隔離排查時確診。

另外，北京市西城區周四新增1例確診病例，52歲的患者唐某已轉至地壇醫院。據西城衛健委稱，唐某某的兩名家庭密切接觸者核酸檢測均為陰性，血清學抗體均為陰性，目前體溫正常，身體無其它不適，其中一名為西城區某小學四年級學生。

由於西城區患者去過豐台區新發地菜市場牛羊肉大廳，市場局部關閉消毒，而豐台區患者去過新發地和京深海鮮市場執行抽樣任務，京深海鮮市場已關閉。法新社記者現場報道，當時數十名公安在趕到封鎖現場。

當局並下令，北京小學一至三年級原定下周一複課要暫停。當局也對已復工餐飲服務單位展開全面疫情防控檢查，並展開食品安全大檢查。 法新社說，北京新增確診病例引起網友擔心。一名網友在微博上寫道：“北京要失控了。要加緊防預。第二波疫情可能將來到。” 另一名網友說，“嚇人，我要趕緊囤點口罩。希望病毒早日結束。”