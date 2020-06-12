政院：安置港人計畫尚需細緻規畫適時方公布

台灣陸委會副主委邱垂正11日在例行記者會上表示，有關支援及安置港人計畫，方案規畫大致完成，隨着香港形勢快速變化須加以調整，陸委會將加強與相關部門溝通、整合，完成所有程序並取得行政院核定後，在適當時間對外公布，否認外界所言指方案已經難產或延宕，至於何時公布，邱垂正說：“我們有時間感，但沒有具體日期。”

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行政院發言人丁怡銘較早時表示，由於陸委會尚未就援港方案向行政院長蘇貞昌作出報告，指方案將按形勢作更細緻的規畫，陸委會將適時對外說明。根據台、港媒體報道，台灣當局本已準備在本周內公布有關計畫。

台灣義務律師團發言人、人權律師林俊宏告訴蘋果日報，台灣政府未如預期公布援助港人方案，他們初時也有少許失望，但經過溝通了解之後，得悉方案整個庇護程序涉及台灣許多行政機關，部門內部的安排，以及跨部門的操作也要花時間溝通，了解台灣政府還需要一些時間做好內部協調工作。

林俊宏表示，台灣政府對香港抗爭者仍然是非常友善，亦希望儘快完成公布方案，中共或會在月底強行通過惡法，亦對台灣政府構成一定壓力，希望台灣政府可在港版國安法通過前公布方案，他認為台方有很大機會在月底前公布。

即將在台灣成立“台灣香港協會”協助港人的香港律師桑普指，“方案”能助到台求庇護的“手足”有較全面的生活醫療照顧外，認為內容需要為審批設定時限，以及駁回申請時不會遣返回中國，才能保障尋求政治庇護的港人的權益。

“方案”是根據台灣《港澳條例》第18條，向因安全自由受危害申請政治庇護的港人提供居留、安置、照顧的跨部會整合方案。政治庇護申請者身份獲確認後，將由國安局、調查局等部門審核，防止被滲透，其間，求庇者將獲安置及照顧等安排，包括提供基本生活、心理諮詢、醫療保險等支持；獲准居留後，有就學、就業、職業訓練等輔導。

最新消息則指，“方案”除適用於政治庇護外，專案投資到台港人、專業高階人才等也在照顧之列。財政部常務次長李慶華說，針對吸引香港高階人才到台，目前只有初步盤點各種現行措施。她指，主責上述政策的是金管會，財政部會按各部會提出的具體方案，看哪些方面可以“支援”，提供租稅優惠，這也是財政部首度鬆口，表示願提供稅惠。