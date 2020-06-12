東京都解除疫情“紅色警報” 進一步解禁商業設施

東京都11日解除了本月2日發出的呼籲警惕新冠疫情再度蔓延的“東京警報”。日本在5月25日解除全國緊急事態以後，東京都感染者出現增加傾向，從剛剛解禁的5月26日開始，感染者連續5天超過或達到10人：6月2日猛增到34人,東京在6月2日晚拉響了新冠疫情“東京警報”，都政府大樓和東京灣的彩虹橋在晚上11點亮起紅燈。

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東京都發動疫情“東京警報”的數值標準是：最近1周每天平均①1天的新感染者多於20人；②新增感染者中感染途徑不明的比例多於50%；③每周感染者增加多於上周的1倍。

到6月11日的一周里，三項指標一時全部低於這個標準，因此東京都知事小池百合子決定11日晚都政府大樓和東京灣的彩虹橋在晚上11點亮起的紅燈由紅變綠，並決定從12日起進入解除及放寬停業要求的路線圖中“第三階段”，解禁的商業設施包括網吧、扒金宮、卡拉OK店、不伴有接待行為的夜總會、斯納庫等，餐飲店營業時間包括酒類提供在內，將從第二階段的晚10點延長至午夜12點。

東京都知事小池百合子接受採訪時稱，解除警報及放寬停業要求是根據感染人數等指標及醫療提供態勢進行綜合判斷的。

而到5月10日為止，東京累計確診人數為5,426 人，住院256 人。輕症234 人，重症為22 人，酒店療養43 人，在家療養12 人，安排住院、療養等19 人，死亡311 人，出院等（包括療養結束的患者）4,785 人。

目前東京都的醫療體制也得到大大改善，東京都確保新冠患者入院床位為3,300張，達到高峰時能夠擴充的預想床位為4,000張。