特朗普：應禁止警察使用“壓頸”特殊情況才可施行

美國總統特朗普周五表示，希望在一般情況下，應禁止警察在執法時對疑犯使用“壓頸”動作，但在某些情況下可能是必要的。而法國警方抗議被禁用“壓頸”逮捕疑犯。聯合國人權高專辦指出，打擊種族歧視和種族主義是人權理事會任務的一部分。

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法新社報道，特朗普周五接受福克斯採訪時表示，“在個別情況下，例如警察要單獨制服疑犯時，在使用“壓頸”是可以理解的。美國黑人喬治·弗洛伊德遭警察壓頸身亡引起全美示威抗議，特朗普說，“壓頸”這種方式是無辜的，但示威者要求禁止警察使用這一動作，“普遍意義上是一件好事。”特朗普並表示會就此向各州政府提出很好的建議。

美國警察在執法時使用的“壓頸”動作，雖可有效制服疑犯，但也有致死疑犯的風險。各界要求特朗普回應有關禁止警方採取“壓頸”動作的呼籲。

美國明尼蘇達州黑人喬治·弗洛伊德被一名白人警員用膝部壓住頸部長達近9分鐘，這名警察沒有意識到弗洛伊德“喘不過氣”的求救。而在2014年，另一位美國黑人青年加納也是被警察壓制在地窒息身亡。

特朗普周五在被問及抗議針對警察暴力活動時表示，希望看到一支富有同情心但又強大的警察部隊”。 特朗普日前宣布，將簽署行政命令，宣布全國警察部門執行減少使用武力的新措施。

另據報道，法國內政部長日前宣布，禁止警方逮捕疑犯時，使用“壓頸”動作，引發警察抗議。 周五在巴黎凱旋門前，警方停泊十多輛警察以示抗議，也有警車及警員沿香榭麗舍遊行，抗議當局無人關注針對警員的仇恨襲擊及身體攻擊。示威警察並在海報上寫上“沒有警察，沒有和平”等標語。

另據聯合國消息，聯合國人權高專辦周五舉行的記者會上宣布，人權理事會主席收到了600個非政府組織簽署的一封信，信中呼籲召開一次人權理事會特別會議，討論美國黑人喬治·弗洛伊德遭警察壓頸身亡後美國的局勢。人權高專辦表示，是否舉行這樣一次會議以及何時舉行將由會員國決定。然而，人權高專辦指出，打擊種族歧視和種族主義是人權理事會任務的一部分。