粵港澳逐步放寬關口三地通用“健康碼”將投入運作

隨着武漢首發的新冠狀病毒疫情在粵港澳三地逐漸減緩，為了方便人民相互的往來以及促進經濟活動復甦，三地政府將推出相互承認的“健康碼”。

廣告 繼續瀏覽後續

香港電台引述消息指，香港政府快將公布粵港澳三地互認健康碼詳情。據了解，香港獲認可化驗的機構暫時不多過10間，當中包括私家醫院和私營化驗所。衞生署已與他們的代表會面，講述有關健康碼電子平台的具體資料、如何上載測試結果到指定平台的技術操作。

消息透露，申請人會接受健康評估，然後留樣本進行新型冠狀病毒化驗，認可機構會將化驗結果，上載至有關平台，讓有需要的部門查核，以確定能否豁免強制14日檢疫。

報道引述消息指出，有關政策屬粵港澳聯防聯控抗疫機制，涉及多個部門，當局傾向設立使用健康碼的配額，並設立有效期。初步考慮獲豁免的人士，包括商務及公務等，旅客方面未必在措施一開始實施時便立即包括在內。

根據香港01報道，有關三地互認的健康碼，香港市民可在指定醫療機構接受核酸檢測，獲陰性證明後，可在七天有效期內免14日強制檢疫，往返本港、澳門及廣東省。

港府早前表示，考慮放寬廣東省和澳門有必要往來人士的檢疫措施，正考慮推出“港版健康碼”，放寬粵港澳三地人員往來的檢疫安排。最新消息指，粵港澳三地政府正就計畫商討，料短期內將作正式公布。據知，香港至少五間私家醫院的檢測結果將獲承認，私院檢測費用介乎1500至2270港元。

根據澳門濠江日報報道，現時合資格的居民或外雇所持“澳門健康碼”為綠碼且顯示有效核酸結果入境，則可在“澳門健康碼”生成或更新6小時內在關閘口岸入境時，免除人工衛生檢疫檢查。

澳門現時禁止所有非澳門本地居民入境澳門，中、港、台居民除外。若中、港、台居民曾在入境澳門前14天到過外國，不可入境；若中、港、台居民入境澳門前14天到過香港、台灣，入境後須到指定地點進行14天醫學觀察；若中、港、台居民入境澳門前14天未曾到過外國、香港、台灣，須持七天內病毒核酸測試陰性結果證明或採樣證明入境。