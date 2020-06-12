羅馬尼亞撤銷中國建造核反應堆協議

在歐洲對來自中國投資愈來愈不信任的大背景下，羅馬尼亞星期五宣布，撤銷與中國廣核集團簽署的在羅馬尼亞建設兩座核反應堆的協議。

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按照羅馬尼亞經濟部要求，羅馬尼亞國家核電公司星期五正式作出決定，撤銷去年5月8日中羅雙方簽署的一項核電協議。根據這一協議，中國廣核集團將於羅馬尼亞國家核電公司合作，在切爾納沃德核電廠建設三號和四號機組。

與中方解除合同後，羅馬尼亞國家核電公司將重新對外招標，兩座核反應堆預計投資金額60億歐元。

2013年11月，中廣核與羅馬尼亞國家核電公司簽訂有關意向書，2015年11月簽署諒解備忘錄，去年正式簽署協議，被視為中國向海外推銷核電建設取得的重大進展，同時也是中羅兩國友好關係的重要象徵。

但是，一年來，情況發生了重大變化，一方面，中廣核被美國列入黑名單，美方指責中廣核尋求偷竊美方核技術，用於軍事目的。這一決定禁止美方向中廣核以及與之合作的企業出口設備；另一方面的原因是，根據法新社分析，歐盟對來自中國的投資也越來越不信任。

五月底，羅馬尼亞經濟部長波佩斯庫表示：羅馬尼亞與美國有戰略合作夥伴關係，我們尊重我們的合作夥伴。因此，他要求羅馬尼亞國家核電公司在北約組織內部以及歐盟成員國重新尋求合作，投資建設兩座核反應堆。

羅馬尼亞切爾納沃德核電廠1號與2號機組分別投產於1996和2007年，占羅馬尼亞供電量的17%。