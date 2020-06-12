美考慮限制資金流經香港市場應對國安法

美國財長姆欽星期四透過視像接受傳媒訪問時說，他正研究就中國在港強推“港版國安法”作出各種資本市場回應，包括限制資金流經香港的措施。根據路透社報道，姆欽總統特朗普的資本市場工作小組的成員之一，他考慮的建議，代表了這個工作小組對北京在港計畫實施國安法一事的重點回應。

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報道指，該小組成員來自不同的金融管理部門，總統特朗普上周曾下令該個由財政部領導的小組，60天內就中國企業違反美國會計標準和披露規定的問題，建議措施保護美國投資者。

被問到財政部會否考慮限制資金流經香港市場，姆欽說：“我不想預先判斷報告會建議哪些措施，但我們會提出各種建議。”

他說，工作小組會審議中國公司的會計問題，將提交全面報告，“在保護我們的資本市場及處理這種情況之間取得合理平衡”。

中國計畫在港強推“港區國安法”，損害香港高度自治，促使特朗普啟動撤銷美國法例賦予香港特殊地位的程序。香港問題再加上隱瞞武漢肺炎疫情的爭議，令中美1月簽訂首階段貿易協議後，關係迅速陷於緊張。

姆欽說，儘管全球經濟因武漢肺炎疫情急速惡化，他期望中國會履行首階段中美貿易協議的條款，未來兩年增購2000億美元（1.56萬億港元）美國商品和服務。他說，美國將密切注視中國履行協議的情況。