美議員提出制裁汪洋和韓正

美國共和黨議員提出一份關於美國國家安全戰略的報告，報告中提議對損害人權的中共高官進行制裁，中共政治局常委韓正和汪洋赫然在列。

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這份名為『強化美國以及應對全球威脅』的安全報告，是由美國國會大約150名議員組成的“共和黨研究委員會”提出的。報告第一部分涉及如何應對美國的頭號威脅—中國共產黨。

報告中提出制裁的中共高官基本與港澳事務以及與新疆、西藏人權有重大關聯，根據這份報告列出的制裁圖，制裁韓正和汪洋的基本依據是，韓正是中共直接主管香港事務的最高官員，而作為全國政協主席的汪洋，則主管中共中央統戰部，而統戰部與新疆維吾爾自治區以及西藏藏族自治區有垂直的領導關係。

根據美國之音報道，美國共和黨議員的這份報告指出，“中共的宏偉戰略‘中國夢’是要將國際體系轉變為由中共領導的體系”，報告建議從五個方面反擊中國，包括：抵制中國的工業間諜活動及盜竊知識產權行為；制止中國的虛假信息宣傳運動；抵制中國的侵犯人權行為；應對中國的全球軍事現代化；加強在印太地區的聯盟。

報告指出習近平領導的威權政府不僅對中國國內，而且對世界各地的自由和人權都構成威脅，建議採取最嚴厲的制裁措施制裁踐踏人權的中國官員，包括負責統戰的全國政協主席汪洋和負責港澳事務的中共政治局常委、國務院副總理韓正。

報告提議制裁涉港事務的其他中共官員包括港澳辦主任夏寶龍，中聯辦主任駱惠寧。報告還提議對新疆維吾爾族自治區黨委書記陳全國、西藏自治區黨委書記吳英傑，中共公安部長趙克志進行制裁。

制裁將依據美國『全球馬格尼茨基人權問責法』。該法案授權美國總統對參與嚴重侵犯人權和重大腐敗行為的個人和實體實施制裁，包括禁止入境、凍結並禁止官員在美國的財產交易。