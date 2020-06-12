習近平折騰 李克強補救？

網上流傳一句話，“李克強擺地攤，遇到了城管習近平，結果是李克強完敗”。自習近平親信蔡奇執掌的北京帶頭向地攤經濟發難後，地攤一詞似乎又要臭不可聞了。

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有人說這是習李鬥，習近平要在今年決勝全面實現小康社會，李克強偏偏說出6億人月均收入僅千元，意思是還比較窮；習近平關心的是中國夢，李克強頭疼的是如何解決就業，給最底層的人失業者大軍找一個出路---擺地攤! 六億人人均一千這句話可能很刺痛最高領袖，緊接着李克強又要鼓勵擺地攤，從習近平親信蔡奇不顧一切公開反對來看，習近平對地攤是何其厭惡! 擺地攤，首都不能擺，接下來一類城市跟着學，不能擺，李克強的地攤就差不多黃了。

歷史學者章立凡接受美國之音採訪時講到習李關係時說：這位總理大人極力地“相忍為國”，維持局面，令人想起大清末年的一種情況：慈禧太後專門到處捅漏子，向列國宣戰，把所有的改革都停了，把戊戌變法六君子殺掉，走一條反西方的路，而當時也有一個李中堂，李鴻章大人，到處打補丁，被稱為中國第一裱糊匠，江山已經千瘡百孔了，就靠着那位李中堂辛辛苦苦在補救。

真的存在習李鬥么？令人懷疑。習近平自打着反腐大旗清除所有潛在對手直到廢除國家主席任期制，頤指氣使，李克強早已不是對手。李克強說出六億人月收入人均1000元，就業不足可以發展地攤經濟，真是沒有辦法的辦法，是打補丁，是補救。這根本不像是在向習近平放暗箭，但是在習這邊的人馬看來，第一，一句話戳破了2020年還剩下500萬農民需要脫貧的神話，不是500萬，六億人還很窮；第二，擺地攤，給沉浸在中國夢，烏托邦中的不少人當頭一棒，而這個大夢的營造着是習近平。

習近平的中國是摩天大樓，是遼闊的長安街。習崇尚的是光鮮的外表，高大上，毛式語言，李也許不反對高大上，但李做的是總理的活，吃喝的事想得多，所以要實際的多。李克強為什麼要失業者擺地攤，因為經濟形勢嚴峻，連今年的八百多萬大學畢業生安排都很成問題，何況一億多在城鄉流動的農民工。官方估算的失業率是6%，即便一些中國的經濟學家，也不相信這個數據，他們認為大約是20%，這麼龐大的失業大軍，怎麼解決，李克強提出擺地攤，也不是什麼創舉，地攤，是窮人歷來自救的武器，如此而已。

習李兩人這幾日都去了底層，李去了山東，習近平去了寧夏，李在山東走訪了街頭小販，比較關注底層，李克強說，“國家是人民組成的”，他還說，“人民好了，國家才能好。” 這話有點書獃子但也很普通，和他的地攤經濟結合起來看，顯得接地氣。習近平去了寧夏，走走停停，問老百姓日子過得怎麼樣，老百姓不知是碰上的還是挑選的，不會說不好聽的話。習視察寧夏給人留下的就是一連串宏大表述，要在年內“全面脫貧”，要在年內“決勝全面建成小康社會”。完全不顧經濟形勢十分嚴峻時間所剩無幾的局面。習要表現的是統帥的氣度，豈管細枝末節，擺攤不在他的話下。正如2018年秋季，中美貿易戰醞釀更大風暴的時候，習近平去視察東北，說了一句“大不了自力更生”，這是毛式的雄心，這是毛氏語言。

李克強鼓勵擺地攤，還說這是人間煙火，李克強可能聯想到市井社會的繁榮景象？他使用的這些語言明顯與習近平的黨國一體宏大藍圖的鋼鐵語言有別，明顯透出一種危機感，與習氏黨中央永遠繁榮昌盛的一貫敘述明顯違背。習近平關心的是四個自信，兩個維護，這是一種君臣觀，人民是工具，只有他領導的這個黨是神，黨已經人格化，他是黨魁，他是救世主。

兩種敘事風格，代表了中共內部兩種態度，現實主義與烏托邦，其來有自，空想主義的鼻祖就是毛澤東，假大空，大躍進，不斷革命，不斷運動，死幾億人也沒關係；實用主義就是鄧小平，在保住中共江山前提下，摸着石頭過河，制定糾錯機制，終結領導人終身制，把經濟搞上去再說，鄧的現實主義導致中國出現了中共執政以來罕見的繁榮。習精神上承繼了毛澤東，豪情壯志，宏大敘事，全面小康，決勝，中國夢，他喜歡使用這些聽起來豪氣衝天的概念。

一些分析認為，中共內部，相信李克強實力的人恐不多，但李克強最近的這些表述，透露出中共高層存在的一種積怨，一種自中國再次閉關鎖國，天下樹敵，經濟衰退，鄉野凋敝以來想重歸現實的現實主義姿態，有一點點類似七十年代底流傳的要吃糧找紫陽要吃米找萬里的那種氣氛，當然時代背景完全不同，這與與習近平絕對統治，一心實現烏托邦大夢的擴張意識，在中國如今面臨四面楚歌的大背景下發生了頂撞。

小康社會今年要全面實現，習要面子；李要里子，與其解決不了那麼多人的失業問題，先從擺攤做起。

習李鬥可能就這樣開始了。