香港反送中一周年 百人同唱榮光多人被捕

周五是香港“反送中”運動包圍立法會一周年，香港網民發起晚上在多區舉辦相關展覽及“同唱榮光”活動，警方在多區布防。包括議員許智峰在內，有多人被警方制伏及拘捕。在旺角深夜仍然有人聚集，警方出動進行驅散。

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《中央社》報道，周五晚上8時左右，數百人在銅鑼灣一帶高喊口號，並舉起“反送中”標語，但很快遭大批防暴警察到場驅散，多人被制伏及被捕，被捕者中包括泛民主派立法會議員許智峰。區議員彭卓棋及李予信在社交平台表示在銅鑼灣被捕。

差不多在同一時間，九龍旺角和新界沙田城市廣場也各有百多人響應號召，舉辦展覽及歌唱“反送中”歌曲“榮光歸香港”。警方也在旺角和城市廣場嚴密布防，在附近截查路人。

據香港電台報道，直至深夜，旺角仍然有人聚集，警方出動進行驅散，並在砵蘭街截查超過100人。

另外，香港行政長官林鄭月娥前一晚簽署了經立法會通過的“國歌條例”，條例周五刊憲公布，即時生效。違反者最高可判刑3年。

香港泛民主派立法會議員一直阻撓“國歌法”條例通過，使條例延宕大半年，到上月才重啟二讀辯論，本月4日終獲三讀通過。

香港主權轉移後，部分中國全國性法律被納入基本法附件三，由港府公布實施或立法實施，其中包括中華人民共和國的“國旗法”和“國歌法”，其中“國旗法”早已立法實施。 近年來，隨着香港“反中”情緒不斷高漲，許多場合、尤其是國際足球賽事都有人在義勇軍進行曲播放時發出噓聲，促使北京和港府加快“國歌條例”立法。