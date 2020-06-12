2020年版«中醫藥典»撤除穿山甲鱗片

全球遭盜獵最嚴重的哺乳動物穿山甲，被懷疑在新冠病毒傳播人類過程里起着重要作用。最新版«中醫藥典»已將其除名。中國媒體表示，這是由於野生資源枯竭。

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據本台RFI法廣在東亞地區法語記者Stéphane報道，蠍子ˎ 蜈蚣還有其它地里蟲子要有麻煩了。它們可能會被用於替代具有活血功效的穿山甲。而穿山甲鱗片的消炎功效，豬蹄甲也具備，這是部分中國傳統醫學代表的提法。

把穿山甲從«中醫藥典»里除名的這一決定，是在中國國家林業和草原局宣布把穿山甲升為國家一級保護野生動物，與大熊貓和老虎並列幾天後做出的。因為，在打算髮起新的“穿山甲外交”之前，首先需要拯救這一動物。

儘管，穿山甲在2007年被禁止獵殺，2018年被禁止入境，但仍然存在各式各樣的交易。尤其是曬乾後的穿山甲鱗片，在磨成粉後用於治療。傳統上認為，這具有治療風濕病 ˎ 皮膚病甚至催乳的功效，不過科學界對此表示質疑。

中國在2003年開展的一項正式調查顯示，穿山甲的棲息地集中在長江以南11個省。其數量在二十年間從上百萬隻迅速降至6萬4千隻。2008年最後一次做調查時，又再度下降至不到4萬9千隻。

中國媒體還注意到，2020年最新版«中醫藥典»除名的藥還有含蝙蝠糞的黃連羊肝丸。傳統醫學醫把蝙蝠糞稱之為“夜明砂”。

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