巴西聖保羅州與中國企業Sinovac Biotech協作，開始人體測試一種抗新冠病毒疫苗。這也是疫苗研發過程中臨床試驗的第三階段，計畫於下個月展開，將有9千名自願者參與。

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本台RFI法廣在巴西聖保羅法語記者馬丁Martin今天2020年6月12日周五在報道中指出，這一由中國企業研發的疫苗名為Coronavac, 現已通過了臨床試驗的頭兩個階段。不過，在進入商業化之前，還有一個決定性的階段，以證明其對人體的有效性。

聖保羅州州長已經和這家中國企業簽署了協議。聖保羅州不僅是巴西最富裕的一個州，也是遭遇疫情最嚴重的一個州。它將為此項目投資近1500萬歐元。巴西知名的布坦坦研究所（Institut BUTANTAN）參與其中。在聖保羅，9千名自願者將於臨床試驗的第三階段範圍內，從7月起注射這種疫苗。

巴西過去數周曾就當前疫情出現嚴重爭議，由於總統極力縮小嚴重性，聖保羅州長如今尋求達成共識。他表示：“病毒的政治化無助於挽救生命，即無助於巴西，也無助於世界其它地方。我們想要解決辦法，這就是我們所尋求的。”聖保羅州州長認為，如果成功，中國疫苗可能將在今年下半年投入生產，包括在巴西。

本台RFI法廣法文報道引述巴西衛生部消息指出，至周四，本次疫情在巴西造成的死亡人數已超過4萬，確診人數80萬。儘管疫情發展迅猛，里約和聖保羅的商業中心都已重新開門迎客。

Coronavirus – 巴西處於經濟崩潰邊緣

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