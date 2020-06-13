北京進入非常時期 傳染路徑撲簌迷離

2020年6月12日，北京，人們在京申海鮮市場內帶着口罩，該市場在發現新的冠狀病毒感染後已經關閉營業。

已經連續兩個月零確診的北京，11日宣布發現第一例確診以來，至12日，累計確診七例，檢測呈陽性45例，與中國推動復工以來大多出現的”輸入性“病例不同，七例新冠肺炎完全是本土病例，除一位有“出京史”，其餘患者既未邁出北京一步，也“無境外人員、湖北人員接觸史”。有關三文魚傳染病毒的說法甚囂塵上，北京市委書記蔡奇則宣布“北京進入非常時期”。

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新發地與華南海鮮市場

七例都與北京新發地蔬菜肉類市場有關係。11日發現的第一例顯示，該患者曾到新發地菜市場採購海鮮和肉；12日新增六例病例，全部有新發地批發市場活動史，其中三位是這一市場的工作人員，第四位曾經去新發地市場採購，另外幾位是離這座批發市場幾公里的中國肉類食品研究中心員工，其中一位上周去過新發地市場。

北京聚集性新增新冠肺炎病例再次將關注點焦點拉到海鮮市場。詭異的是，新發地市場出現的情形有點類似武漢最初爆發疫情時期的華南海鮮市場的情形，湖北當局曾經把有無接觸過華南海鮮市場史作為確診的重要條件之一。武漢疫情初發時，曾在砧板、手套，門頂檢測出新冠病毒，後來一些研究指出，華南海鮮市場並不是新冠病毒來源地。

新發地菜市場是北京市最大的菜蔬肉類批發市場之一，人流量非常大，中國國家衛健委高級別專家李蘭娟建議對近一個月出入市場的所有人員進行檢測。

三文魚恐慌

現在已知在這座市場切割三文魚的砧板上檢測到新冠病毒，隨即就有懷疑國外進口的三文魚是傳染源的說法，但是香港大學病毒學專家、醫學教授金冬雁對『中國新聞周刊』表示，海鮮不太可能作為一種傳染源，因為魚類作為低等生物，魚類病毒傳染給人的情況幾乎沒有發生過，而且現在沒有證據表明冠狀病毒能夠在魚身上複製，因此三文魚本身作為病毒載體的可能性非常小。

新京報記者諮詢了幾位北京專家，均認為魚蝦本身帶毒的可能性不大，原因或許出在冷鏈環節、環境污染。還有專家介紹，目前還沒有水產攜帶病毒傳播給人的案例，有可能是攜帶者將病毒傳播到了水產食品上，如在宰殺時污染了三文魚。

無論如何，三文魚引發的恐慌已經發生，北京市下令對全市所有農貿批發市場、大型超市排查，周五周六交際之間，沃爾瑪，家樂福乾脆統統把三文魚下架。

李蘭娟對中國健康時報表示，現在還不知道到底是市場里的食品是傳染源，還是經過市場的人是傳染源。她認為，只要把所有的感染源都找到了，就不會有疫情大爆發。

感染路徑

北京這次發生的市場聚集性感染很奇怪，專家們排除了三文魚傳染病毒的可能性，有的專家認為中國的海鮮市場環境複雜，市場往往同時銷售雞鴨牛羊等其他動物，很難說是水產還是別的因素導致感染，金冬雁也表示，現在發生在北京新發地市場的傳染，很可能是人傳人，只是還未找到來源。但如果真的還存在從動物向人的傳染，那就非常危險了，應該高度警惕。

但她認為，既然在案板上找到了病毒，而且與疫情這麼近，就有條件把傳染源搞清楚，中國病毒學專家程功則對『中國新聞』表示，“真正的中間宿主是什麼，這是個最大的問題，如果找不到中間宿主，以後會有源源不斷的新冠病毒向人類輸入”。金冬雁認為，北京市這次在新發地的疫情就是個非常好的現場，到底是什麼動物攜帶和傳播了病毒，好好研究一下，說不定就能抓住某些線索，找到真正的傳染源。

防疫過度？

北京市委書記蔡奇周六宣布“北京進入非常時期!”，而且要”痛定思痛，深刻吸取教訓，時刻繃緊疫情防控這根弦“。難道這根弦綳得還不夠緊嗎？除武漢之外，中國封鎖最嚴密保護程度最高的當屬北京，現在出現的這一波本土感染，是一件更詭異的事，但是立即宣布進入非常時期，實施“戰時管制”，十分有必要嗎？

當局已要求5月30日以來與新發地蔬菜肉類批發市場有密切接觸者都要核酸檢測。截至當地時間13日晚間，北京市已有三個區，四個街鄉列為風險地區，分別是，西城區月壇街道，豐台區西羅園街道，花鄉地區，房山區長陽鎮等。新發地市場周邊9所學校立即聽課，11座小區封閉管理。

有分析指出，如此重視，除了武漢疫情引發的後怕效應外，顯然和北京的特殊地位有關。蔡奇13日主持召開的這一防疫會議，開門見山就說：”認真貫徹習近平總書記重要指示精神“，如果這不是一句套話的話，那麼習近平對這位掌管首都的親信肯定下了具體指示？

原定6月15日小學低年級返校複課暫停複課，學校開學看來越來越渺茫了，受疫情嚴重衝擊封閉幾個月的電影院等娛樂場所決定“暫不開放”，中國國家大劇院13日期暫停開放參觀，預訂參觀訂單取消；雍和宮也是自13日起繼續實行“雙暫停”，即暫停開放宗教活動場所，暫停一切集體宗教活動，已預約購票的自行網上退票。

新發地市場自然無限期休市，新發地市場周邊多條道路封路。

北京市的做法如此嚴厲，有人質疑是否有點防疫過度？