蔡霞教授換人說有迴響 日本學者認為更換領導人是給中國一個機會

前中共中央黨校教授蔡霞曾經在一個座談會上不點名地表示，換人，中國才有希望。東京大學教授松田康博12日也表示：中國目前諸事不順，更換中國領導人是給國家一個機會。

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蔡霞的這一講話六月初以來在社交網絡廣泛傳播，為什麼要更換中國領導人，在蔡霞看來，從習近平修憲取消國家主席任期制以來，中共實際上已經是一具政治殭屍了。“一個人、一個主要領導可以憑着他掌握了刀把子，槍桿子，然後又捏住了體制本身所造成的官員貪腐。黨內已經沒有任何人權和法治保障黨員幹部的權利。” “9000萬黨員成了他的奴隸和個人使用的工具。”一個人“活活的把一個黨，一個國家給弄死掉了。”

一個曾經是培養中共高級幹部的中央黨校的教授如此分析，自然對中共內部的運行機制有深刻地了解，參透了其中三味。在她看來，中共已走到窮途末路，但幾千萬黨員被裹挾着往前走，如果不換人，這個國家幾年內“將遭逢亂世”，“自由落體”，出現非常悲劇性的局面。

蔡霞講話中提到黨內高層應為了拯救國家起身做出一個決議請習近平退休，“請這個人下去，體面地退居二線，去養老，不要再干預，我們黨才有可能調頭。如果說這個人不下去，我們黨沒有機會”。

東京大學教授松田康博的看法似乎不謀而合：習近平文革式的做法不符合實際，中共內部會有不同看法和聲音是很自然的，黨內有人認為習近平可以一步一步退休。

自由亞洲6月12日刊出曾在北京、上海、台灣、香港等地居住，去年還在北京進行了半年學術研究的這位日本中國通，東京大學教授的專訪。從中美貿易戰，到新冠疫情，再到港版安全法，甚至最近廣泛議論的“習李之爭”，松田康博侃侃而談。

松田康博在專訪中表示，“中國當前諸事不順，換一下領導班子怎麼樣？”。他舉出中美為新冠病毒起源爭執不斷的例子，他問道：新冠疫情結束後，習近平能訪問美國嗎？對美外交，中美關係會變好嘛？這些都很難想象。

這位教授的表述要平和地多，更像觀察家在遠遠地分析：“如果一個領導人一直做，而且跟很多國家的關係都搞得很不好，還不換人，那中國的外交以後怎麼辦？戰狼外交要持續十年二十年嗎？所以，其實領導人的更換是給國家一個契機一個機會”。

關於習李之爭是否能因此引發政治上的危機，他是這樣分析：“華語世界裡面太多人很討厭習近平，所以太多人希望習李之間有矛盾，所以可能是用放大鏡來看也說不定。”他認為習李之爭有可能變成權力鬥爭，但習近平已經度過二三月的危機，把內部對他的不滿疏導成對美國的反感。

習近平中共20大能否順利連任，松田康博分析，中國國家主席的任期制雖然取消了，但並不意味着習近平就一定要繼續做下去，“中國憲法不是這麼寫的”，這只是制度上的變更。

在對習近平應該讓位的問題上，中國學者和日本學者的看法似異曲同工。中國學者的看法更尖銳，犀利，日本學者的表述更委婉，溫和。

中國內部呼籲習近平讓位的聲音自新冠疫情爆發以來正以各種不同方式表現出來，憲法學者許志永二月初就直接呼籲習近平讓位，他後來被囚禁起來；清華大學教授許章潤5月21日撰文『世界文明大洋上的中國孤島』指出“全球厭華效應第次發酵”中國再度“空前孤立於世界體系”，“民生國運乃雙雙危殆”，而中國外交部“專事交惡、進退失據、毫無章法、成事不足敗事有餘”，最後乾脆吶喊：“夠了，這嗜血的紅朝政治、貪得無厭的黨國體制；夠了，這七年來的荒唐錯亂、一步步的倒行逆施”，矛頭直指習近平。