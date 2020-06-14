柳暗花明 楊潔篪與蓬佩奧要密談？

蓬佩奧可以說是北京的眼中釘，或者說是北京“最痛恨”的人，中國官媒甚至使用“人類公敵”來形容這位美國國務卿，現在忽然傳出北京要跟他談了，談什麼？

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蓬佩奧對北京在新冠病毒來源、新疆西藏問題，南中國海，台灣問題，香港危機一系列問題上單弓單刀，直言不諱，批評十分尖銳。而且，蓬佩奧在近來的表述中漸漸以“中共”來指稱北京當局，並有意把中國人民與掌握權柄的“中共”明顯區分，這一點也讓北京很痛恨，稱其散播“政治病毒”，北京已經到了用極端的詞語形容蓬佩奧都不解恨的地步，在這種情況下，傳出中美外交高層夏威夷會談的消息。

美國媒體以及『南華早報』周六報道，美國與中國的外交官正在加緊籌畫近期在美國夏威夷舉行會晤，做什麼？據指討論緩和日益緊張的雙邊關係。中方帶隊的是中國政治局委員兼國務委員楊潔篪，美國的負責人是蓬佩奧國務卿，什麼時候去，美國媒體『政客』周六報道，蓬佩奧準備前往夏威夷會見中國官員。給人的感覺箭在弦上。

中美關係跌至最低點，這幾乎是所有觀察家的結論，特朗普總統不久前被記者問到是否想與習近平對話時，特朗普直截了當地表示不想，這是很罕見的。兩人最後兩次通話一次是2月7日，一次是3月27日，以後就沒有了。

中美關係因貿易戰一路走低，到爆發新冠疫情，圍繞病毒源頭爆發激烈爭議，美國直指中國隱瞞早期疫情，延誤世界抗疫時機，兩國關係急劇惡化，香港危機，尤其北京催生港版國安法更是雪上加霜，兩國軍隊在台灣海峽和南中國海的對峙也越來越明顯。

特朗普已經表示，北京若強行在香港推出港版國安法，美國將對中國政府及相關官員施之以嚴厲懲罰，威脅與中國完全脫鉤。上周，美國共和黨議員已經提出一個報告，要求制裁包括中共中央常委汪洋、韓正在內的主管統戰和主觀港澳事務的最高官員。而北京方面通過外交部發言人以及官媒，也表示絕不會讓步，推出港版國安法勢在必行了。

這種情況下，怎麼忽然傳出中美要談，要緩和局勢，誰更想談？誰主動提出的建議？到底能談成什麼？或者談不成什麼也不至於砸鍋，讓僵硬的局面稍稍緩和一些？

一些分析指出，就以輕重緩急的順序來推，目前顯然最緊急的是港版國安法，北京急着要在香港推出，而美國已經言明，一旦推出，美國將會進行嚴厲的制裁。香港『明報』亦分析，楊潔篪這次與蓬佩奧的密會可能與香港有關。據指出，蓬佩奧與楊潔篪的管道一直通着，今年兩人分別與1月29日，3月16日，4月15日通過話，中美貿易戰打得不可開交的時候，楊潔篪也曾與去年 8月13日與12月7日與蓬佩奧舉行“閉門會議”。

美方對以上中美引起嚴重爭執的幾大問題的態度都極其鮮明，也從來不拒絕向中方當面說明，但是中方根本聽不進去。尤其對港版國安法問題，美國表述得再清楚不過了，再三希望中國懸崖勒馬，同時準備了一系列制裁措施，從前兩日公布的美國共和黨議員的那份報告看，美國對中共高官的制裁程度可以到很嚴重的地步，可以直指中共常委，可以根據馬法，凍結中共官員、親信的海外資產。還有來自香港的分析指，美方的制裁可能包括中止香港銀行系統的美元交易，如果這樣，等於斷了北京引進外資的重要途徑。美國其實已經是打着燈籠說亮話了。

因此，分析認為中方主動提出與美國談的可能性最大。談的核心議題就是港版國安法，但是，中方要談，底線是什麼？做好了在港版國安法讓步的準備了嗎？看不出來。指望北京收回港版國安法，似乎也不可能，北京已經走到這一地步，退就會被指示弱。

那麼，還有什麼好談的？有人指出，中方可能拿出貿易戰談判時使用的一貫手法，提出大幅購買美國貨物，比如中方最近仍在大量購買美國大豆似乎就是在朝這個方向走，今年是特朗普的大選之年，美國的幾個農業州是特朗普的票倉，中方大手筆購買，至少許諾大手筆購買，像以往每次一樣，特朗普自然是喜歡的，從而軟化美國的立場，減輕或者減緩美國的制裁措施？外交辭令就叫“為兩國緊張關係降溫”，美國會接受嗎？

這一場遠離美國本土，在夏威夷的談判，有這麼多的悖論，更像是一場賭博。還未談，消息已經散播出來，能不能成行，等着瞧吧。