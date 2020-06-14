被拍到走路不穩特朗普解釋“斜坡太滑”

美國總統特朗普周日出席西點軍校畢業典禮致詞，被拍到走下斜坡時步伐不穩，引發外界對他健康狀況的諸多揣測。特朗普周日晚在推特上為自己辯護，表示當時他走的斜坡“非常滑”。

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法新社報導，即將度過74歲生日的特朗普被拍到走路不穩的視頻在社群媒體流傳，引發對他健康狀況的揣測。

特朗普周日晚發推文解釋說：“我在西點軍校畢業典禮演說後走下的斜坡非常長又很陡，也沒有欄桿，最重要的是它非常滑”。特朗普還表示：“我最不可能做的事，就是‘跌倒’讓報假新聞的媒體可以尋我開心。最後3米我幾乎是跑到平地”。

法新社說，健康狀況經常是特朗普指責他的競選對手拜登的借口。不僅身體情況，77歲拜登“健忘”也被特朗普指為“睡迷的喬”。