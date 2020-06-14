Coronavirus – 中國日增57個確診病例

中國周日（2020年6月14日）通報了新增57個確診病例，這也是自四月份以來，日增量最大的一天。加大了對第二波疫情爆發的擔憂。

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據本台法廣rfi周日法文報道，由於嚴格的管控，戴口罩和封城行動，武漢去年出現的新冠病毒疫情在中國境內曾得到控制。但在銷售魚肉蔬菜的北京新發地農產品批發市場出現了新疫情。這一發現造成鄰近11個居民區被關閉。

中國衛生部透露，在57個新確診病例中，首都北京有36個本土病例，遼寧也通報了2個本土病例。當地官方表示，這兩個本土病例都是北京確診病例的密切接觸者。中國衛生部的同一官方消息還提到，周日通報的其它（19個）確診病例為境外輸入。

學校關門複課延期

鄰近的九所學校和幼兒園已復學的立即停課，未復學則暫緩開課。北京市政府已於周五推遲小學生返校，暫停一切體育活動。其他省赴北京的旅遊團也已在周六被叫停。

新發地市場的一名負責人在接受北京當地媒體Beijing News採訪時透露，病毒是在切進口三文魚的案板上被檢測到的。就此，衛生當局已在全市範圍開展大檢查，針對超市 ˎ 倉庫和餐飲服務業里的生鮮冷凍肉類 ˎ 家禽及魚類。

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