中國家電“美的”富豪何享健昨夜今晨傳遭脅持

中國家電集團“美的”創始人何享健昨傳遭歹徒入室脅持，兒子何劍鋒從別墅旁邊的河道游泳逃出報警，雖然美的並未證實，但佛山公安局今天清晨發出通報，不點名指“何某某”家曾發生劫案。何享健昨夜在家遭脅持，其子游泳逃出報警，電影般情節讓美的成為社群話題。美的1980年代以電風扇、空調起家，10年成長10倍的傳奇在中國家喻戶曉。美的1980年代以電風扇、空調起家，10年成長10倍的傳奇在中國家喻戶曉。涉劫案嫌犯至此沒有細節報道。

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據中央社今天報道稱，中國富豪何享健傳被脅持，警方通報逮5人疑間接證實。

中國家電集團“美的”創始人何享健昨傳遭歹徒入室脅持，兒子何劍鋒從別墅旁邊的河道游泳逃出報警，雖然美的並未證實，但佛山公安局今天清晨發出通報，不點名指“何某某”家曾發生劫案。據中國自媒體“鈦媒體”14日晚間稱，數名歹徒14日傍晚闖入何享健位於順德北滘君蘭國際高爾夫生活村A60號的住宅，疑似攜帶爆燃物品，脅持何享健。何享健之子何劍鋒從別墅旁邊的河道游到對面報警。該消息另引述美的內部人士表示：“沒事沒事，一切平安，等集團公布”，並未全面否認傳聞。

美的集團稍晚在官方微博發出聲明，“感謝公安，感謝媒體和社會各界的關心。”

報道還引述經濟觀察網消息，據君蘭國際高爾夫生活村最近的派出所─佛山市順德區北滘派出所工作人員對此表示，他們暫時不方便透露君蘭國際高爾夫生活村是否有異常情況，公安會統一對外發布消息。

美的總部大樓的保安人員也稱暫時未聽說異常。

該報道稱，今天清晨，佛山公安局發出警情通報指，6月14日17時30分許，佛山110接報警：順德區北滘鎮美的集團君蘭生活村一住宅有外人闖入，威脅住宅內人員人身安全。通報說，接報後，省、市、區公安機關高度重視，迅速組織警力趕到現場處置。6月15日5時許，民警已抓獲5名涉案犯罪嫌疑人。處置過程中，無人員受傷，事主何某某安全。目前，案件正在進一步偵查中。

雖然佛山公安並沒有說明，“何某某”是否為美的創辦人何享健。但多間陸媒皆據此報導何享健曾遭挾持。

何享健現年77歲，根據富比士資料其個人身家為255億美元，為中國第6大富豪。

據中央社說，中國電器巨頭“美的”集團創辦人何享健昨夜在家遭人入室脅持，其子游泳逃出報警，電影般情節讓美的成為社群話題。美的1980年代以電風扇、空調起家，10年成長10倍的傳奇在中國家喻戶曉。

美的（Midea Group）是中國本土知名品牌，1968年，何享健帶領23人集資人民幣5000元在廣東順德北滘創業，生產塑膠瓶蓋。1980年開始生產電風扇，進入家電行業，1981年，正式註冊使用“美的”商標。1985年，美的進軍空調產品市場。1993年，美的轉為集團，並成立電機和電鍋公司，5年後收購壓縮機公司，進入空調壓縮機領域。

1999年，美的被評為“中國馳名商標”。2010年10月，美的突破全年銷售達人民幣1000億元的大關，10年成長10倍，一度被譽為經營奇蹟。至今美的旗下已有上市的美的集團、小天鵝，以及華凌、安得、美芝、庫卡等品牌。

美的集團2019年年報顯示，何享健家族控制的美的控股目前是美的集團的第一大股東，持股比為31.73%，市值約人民幣1300億元。

今年77歲的何享健持有美的控股94.55%的股份，在胡潤研究院發布的2019年胡潤百富榜中，何享健、何劍鋒父子以1800億元（約新台幣5450億元）的財富名列富豪榜第4位，僅次於馬雲、馬化騰和許家印。據富比世則評估其個人身家高達255億美元，為中國第6大富豪。