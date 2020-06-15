中國疫情北京捲土重來?

北京13日新增本土確診新冠肺炎病例36例，創出北京單日疫情數據新高；14日0-7時再增八例，持續飆升的數據也讓北京進入“非常時期”。據路透社，連續暴發確診病例和核酸檢測陽性病例都與新發地批發市場關聯，似與當初武漢華南海鮮市場爆發新冠病例類似，不禁讓人擔心是否疫情捲土重來的信號？

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道稱，北京本土病例續增進入“非常時期”，疫情捲土重來？

報道說，健康時報客戶端周日援引國家衛健委高級別專家組成員曾光的話稱，第二波疫情的到來跟防控有很大的關係，像未來確診人數增高幾天，然後被控制住，這是頓挫型第二波疫情，這種可能性很大。鑒於北京疫情形勢嚴竣，周日北京召開兩場疫情發布會，詳述確診病例的行動軌跡以及確保疫情期間的生活物資供應。在周日北京召開的疫情防控會議上，北京市政府新聞發言人徐和建表示，“北京近日連續暴發確診病例和核酸檢測陽性病例，且都與新發地批發市場關聯，北京已進入非常時期。”

根據國務院小程序疫情風險等級查詢，北京市豐台區花鄉（地區）已成為高風險地區，金融街等10地升級為中風險區。

據北京衛健委公布數據，6月13日0時至24時，北京市新增報告本地確診病例36例、無癥狀感染者1例，無新增疑似病例。截至6月13日24時，累計報告本地確診病例463例，累計出院411例，在院43例，累計死亡9例。尚在觀察的無癥狀感染者1例。

中國國家衛生健康委員周日公布，6月13日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例57例。這也是自4月13日新增確珍病例89例以來最高值。其中境外輸入病例19例（廣東17例，上海1例，重慶1例），本土病例38例，包括北京36例，遼寧2例；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（上海1例）。

此前，北京已連續近兩個月無本地新增確診病例，並自6月6日零時起將突發公共衛生事件響應級別調整至三級。北京的小學四五年級6月8日也開始複課。不過，本已逐步回歸正常的北京卻在6月11日突然爆出本土疫情，其後病例迅速增加，北京全城拉警報，與疫情相關的新發地所在豐台區更是進入“戰時狀態”。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組於周六召開的第六十八次會議指出，要對新發地批發市場封場休市，對周邊居民小區等場所實施封閉式管理，勿出不進。對新發地批發市場進行全面環境消殺和衛生整治。嚴格入境進京人員管控，加強入境貨機和入境貨物檢驗檢疫。

據路透社，北京豐台新發地農產品中心批發市場是北京市交易規模最大的農產品專業批發市場，2009年，市場各類農副產品總成交量為90億公斤，總成交額為302億元人民幣，交易量、交易額均名列全國第一。其中蔬菜、果品兩大項的供應量已佔全市總需求量的近70%以上，是北京市名副其實的“大菜籃子”、“大果盤子”。北京新發地國際水產城以經營國際國內品牌水產海鮮、冰凍海鮮、調料乾貨等為主。 是首都北京面積最大、檔次最高、範圍最廣、功能最強的水產品交易中心。

據北京日報周日刊登“相信北京，相信中國”的評論文章稱，“對狡詐的新冠肺炎病毒，我們雖然仍所知不多，但此刻的中國，畢竟積累了近半年的防疫抗疫經驗，畢竟是以驚人的效率使新冠病毒得到階段性控制。“