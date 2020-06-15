事件威脅全球動蕩 中國再批逮捕孟晚舟是嚴重政治事件

據中國外交部新聞發言人趙立堅周一稱，孟晚舟事件是一起徹頭徹尾的嚴重政治事件，充分暴露了美國蓄意打壓中國高技術企業和華為的政治圖謀。

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據路透社今天報道，中國外交部稱孟晚舟事件是嚴重政治事件。中國外交部發言人趙立堅在外交部例行發布會上表示，加拿大扮演了美方幫兇的角色，中國政府維護本國公民和企業正當合法權益的決心堅定不移。據趙立堅說，“我們再次敦促加方認真對待中方的嚴正立場和關切，立即釋放孟晚舟女士，並讓她平安回到中國，不要在錯誤的道路上越走越遠。”

該報道說，加拿大情報機構警告將激起全球動蕩。最新法院文件顯示，在加拿大應美國引渡要求、在溫哥華逮捕華為創辦人任正非的女兒孟晚舟之前，加拿大的情報機構就已經發出警告，稱此舉將激起全球“動蕩”，並嚴重影響與中國間的關係。在上周五公布的文件顯示，加拿大安全情報局(Canadian Security Intelligence Service/CSIS)涉入2018年12月對孟晚舟的逮捕行動；這次逮捕行動導致中國和加拿大間的關係惡化。

作為孟晚舟引渡程序的一部分，法院公開了這些文件，當中包含一份CSIS報告。在一份2018年12月1日編寫的備忘錄中，CSIS稱，其被告知美國聯邦調查局(FBI)將在當天稍晚孟晚舟搭機抵達溫哥華國際機場時逮捕她的計畫。報告稱。“這次逮捕可能在全球引發衝擊波，”CSIS稱。該報告還說，“這個計畫中的事件將會在國際上已及兩國之間引發嚴重後果。”

路透社說，華為的律師稱，這些文件證實主管機關合謀對付孟晚舟。

根據最新法院文件顯示，CSIS擔心孟晚舟逮捕行動的曝光時點。她的律師指出這點特別值得注意，因加拿大總理特魯多、美國總統特朗普和中國國家主席習近平當時正參加20國集團(G20)阿根廷峰會，並在12月1日傍晚一同參加晚宴。