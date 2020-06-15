今是習近平生日 官媒稱習思想是21世紀馬克思主義

蘋果日報今天報道稱，今日是中共總書記、國家主席習近平67歲生日，昨日則是美國總統特朗普74歲生日。世界兩大政治巨頭“前後腳”慶生，在今時中美“全面對抗”大背景下，引發外界熱議及比較。各大內媒今日未見有關習近平的報道，微博亦不見有人張貼出祝賀說話，但中共中央黨校主辦的機關報《學習時報》，則發表以〈習近平新時代中國特色社會主義思想是21世紀馬克思主義〉為題的評論文章，疑送上這份“低調”的“生日禮物”。

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據蘋果日報今天報道說，習總生日，黨媒將習思想與馬克思齊名， “神化習近平系列工程之一”。

今日是中共總書記國家主席習近平生日，因北京再爆武肺疫情，情況危急，習家軍蔡奇治下的北京市宣布“啟動疫情防控戰時機制”，表示要“從嚴從快”做好疫情防控工作，變相給習送上一份“另類生日賀禮”。不過據官媒報道，習近平過往幾天都不在北京，以“到基層考察”為名離京避疫，官稱習本月9日在寧夏“考察調研，了解當地脫貧攻堅、生態保護等情況”，但此後多日官媒沒報習的行蹤。

據蘋果日報，習近平去年生日時適逢外訪塔克吉時，出席在杜尚別舉行的亞洲相互協作與信任措施會議峯會，俄羅斯總統普京送上“六六大順”生日蛋糕，但今年遇上武漢肺炎疫情肆虐全球，相信習近平要留在國內過生日。各大內媒今日未見有關習近平的報道，微博亦不見有人張貼出祝賀說話，但中共中央黨校主辦的機關報《學習時報》，則發表以〈習近平新時代中國特色社會主義思想是21世紀馬克思主義〉為題的評論文章，將其與馬克思大擦習近平的鞋，送上這份“低調”的“生日禮物”。

而外媒在習近平生日這天，則用另一個形式贈興。最新一期《新聞周刊》（Newsweek）用了習近平“生吞香港”的漫畫作封面，見其吞食香港區徽洋紫荊的同時，嘴邊花瓣變成習近平“獠牙”，旁邊的碟子就放上青天白日旗。封面起題〈北京吞噬地區自由，誰是下一個目標？〉不知道習近平如有機會見到這些“生日禮物”時，會有什麼感覺呢。

而特朗普生日如何度過未見白宮報道，不過，以色列政府送了他一份“生日禮物”。“今日俄羅斯”報道稱，特朗普生日當天，以色列宣布為其所佔領敍利亞戈蘭高地上命名為“特朗普高地”的猶太人定居點，撥款800萬謝克爾（約230萬美元）資金。報道用“總統先生，生日快樂”做標題。此外，在特朗普位於佛羅里達州棕櫚灘海湖莊園一帶，昨有車隊及船隊巡遊，為他送上生日禮物。多架開篷車與電自行車，以及多艘船隻當日在市內高速公路和沿岸巡遊，部份掛起支持總統連任旗幟。另有一批反特朗普人士駕駛開篷車，抗議種族主義，要求改革警隊。

該報道稱，時事評論員劉銳紹向《蘋果》表示，文章在習近平生日當日刊登，“完全是帝王化，是神化（他）”，由早前透過學校教育強化習核心思想，到現在稱習思想是21世紀馬克思主義，都是神化習近平的系列工程，文章為習近平歌功頌德、塑造形象，主要是想在中共二十大前於各個領域中將習神化，但文章反映習近平在各種問題沒有實質貢獻，只能靠文章包裝自己。據劉銳紹進一步指，鄧小平生前提出的四項基本堅持，曾提及“必須堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想”，但實質最強調的是“必須堅持中國共產黨的領導”，其他堅持已“扔在一邊”。“現在無端端提出習近平是偉大馬克思主義者，全部是一個接一個，在20大前將習的形象‘省靚’。”他相信，未來還有更多文章歌頌習近平的各個領域，甚至細化到讚揚習是“偉大教育家”、“毛澤東思想承繼者”等。