北京再次關閉文化、體育等密閉式場所

因新冠疫情影響，北京再次暫停開放文體娛樂等室內活動場所，所有密閉式文娛場所暫不開放。6月15日，北京疫情防控新聞發布會介紹，目前北京市所有社區（村）都採取三級應急響應、二級防控措施、一級工作狀態，所有卡口均安排人員24小時值守，恢復體溫檢測，加強公共部位消殺，同時暫停開放文體娛樂等室內活動場所。

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受疫情影響，6月13日，北京歡樂水魔方、國家大劇院、雍和宮和北京天橋藝術中心先後發布公告稱，將暫停開放參觀，並對已購票的客人進行退票。當天，北京世界公園所有演出活動取消、國圖藝術中心也暫停了6月13和14日的公益活動，豐台區南宮民族溫泉養生園也緊急閉館。

其中雍和宮此前於1月24日起實施“雙暫停”，即暫停開放宗教活動場所，暫停一切集體宗教活動。隨着疫情好轉，6月10日起採取全天限額，加分時限流等方式有序恢復開放。這意味着，雍和宮開放僅三天就再度關門。

國家大劇院此前於1月24日公告閉館，後於6月2日起，以每日600參觀人數上限制，進行開放。對於再度暫停開放參觀，國家大劇院表示，是根據目前新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作需要，為減少人員流動和聚集給疫情防控帶來的風險，切實保障人民身體健康和生命安全。

此外，天橋藝術中心也已防疫為由暫停了參觀事宜。

上述景點均表示，已預約購票的遊客信眾可自行網上退票，但均未披露再度恢復開放的時間。

目前，北京各演出場館尚未有演出安排和售票。

原本計畫在6月13日恢復營業的豐台體育中心游泳館也緊急閉館，稱凌晨接到北京市體育局通知，要求全市游泳場所、地下空間開設的健身場所和健身場所淋雨設施立即關閉。開放時間等候進一步通知，此前豐台體育中心游泳館於1月26日，公告閉館。

5月1日限流開放的國家博物館和故宮，目前暫未採取閉館措施，其中國博物館每日限流3000人、故宮每日限流8000人。

6月5日，北京市宣布從6月6日零點起，北京市突發公共衛生時間相應級別調整至三級，明確了可視情況舉辦一定規模的演出活動。

但北京再出本土病例後的6月11日，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組第六十六次會議上，要求加強文化體育、旅遊、餐飲等行業的防控，細化完善防控工作方案，做好易聚集場所防疫工作。電影院、KTV等密閉式文娛場所暫不開放。抓好出租車、網約車的防疫和安全運營。落實養老機構、照料中心、養老驛站等場所防控措施。對進口肉類、果蔬和貨物，要加強檢驗檢疫，防止成為病毒隱形傳播途徑。

6月12日晚，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組召開第六十七次會議，會上要求對當前防控策略措施從嚴把握，跨省旅遊團、體育賽事等暫停，未複課的小學一、二、三年級暫緩複課。