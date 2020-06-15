北京新冠第二波：下架的三文魚該被平反嗎？

由於在北京新發地批發市場三文魚案板上檢測到了新冠病毒環境樣本陽性，一時間，中國各地的許多超市紛紛將三文魚下架。這受到一些中國媒體的質疑，有專家也並不認同。

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據中國官方疫情通報，有2名確診患者是中國肉類食品綜合研究中心的員工，他們曾經到分布全北京市的6大農副產品批發市場執行食品抽檢任務。另1名確診患者則曾在幾天前到新發地農產品批發市場採購海鮮和肉。疾控部門更是從該市場切割三文魚的案板上檢測到新冠病毒。這導致該市場涉及三文魚的9名相關人員被隔離，儘管他們的初步新冠病毒檢測結果呈陰性。

《北京日報》報道稱，在確認三文魚案板中發現新冠病毒後，全市多家大型連鎖超市都暫時將三文魚下架。也有消息說，中國各地的許多超市都暫時將三文魚下了架。幾天來，三文魚是否會傳播新冠？成為了中國坊間熱議話題。之後中國媒體援引專家解釋稱，三文魚並不構成傳播新冠的危險。

騰訊網事實核查平台“較真”報道文章指出，如今北京市在案板上檢測出新冠病毒，有兩種可能性。一種是三文魚表面附着新冠病毒，污染了案板。另一種是三文魚表面沒有附着新冠病毒，但案板通過其它渠道被污染了。

財新網記者總結多位病毒和水產專家的說法稱，沒有任何科學證據證明魚類、甲殼動物、軟體動物和兩棲動物可以感染並傳播新冠病毒；而新冠病毒通過食物污染進行傳播的可能性也微乎其微。中國水產科學研究院水生動物病毒學專家黃倢表示，三文魚感染新冠病毒的可能性"基本上沒有"，而三文魚在加工儲運過程中發生沾染的風險是偶發的，具有流行病學意義的病毒攜帶才值得引起關注，因此沒必要對三文魚等水產品談虎色變。

中國病毒專家張文宏則表示，新冠病毒的中間宿主，必須是可以持續攜帶病毒，且病毒在其體內可以複製。"僅僅發現三文魚案板上有病毒，還遠遠不夠，要發現中間宿主肺臟或者消化道等臟器內的病毒，以及發現病毒複製的證據才可以。污染不等同於攜帶。"