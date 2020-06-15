四日確診猛增51人 孫春蘭指北京疫情擴散風險很高 蔡奇拿區長祭刀

北京最大的蔬菜肉類市場新發地已經關閉。

6月11日到6月14日，四日之內，北京新增新冠肺炎確診者51人，北京新發地市場被指已成“新冠疫情漩渦”，且已擴散鄰近省份遼寧。當局稱“北京進入非常時期”

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針對北京新一波疫情，中共政治局委員、國務院副總理孫春蘭14日主持國務院聯防聯控會議時強調北京疫情擴散的風險很高，北京市委書記蔡奇則對新發地批發市場所在地的豐台區一批官員予以免職。

孫春蘭在國務院會議上先傳達“習近平重要指示”，隨後表示，“此次聚集性疫情與新發地農產品批發市場高度關聯，市場人員密集、流動性大，疫情擴散的風險很高，要採取堅決果斷措施，切實防止疫情擴散蔓延”，要求抓好“外防輸入、內防反彈”。

北京市委書記蔡奇周日下午主持市委常委會，會議通報豐台區副區長周宇清、豐台區花鄉黨委書記王華，以及新發地農產品批發市場總經理張月琳“疫情防控不力”，存在“四方責任”不到位等等，決定免去周宇清、王華等人的職務。責令有關單位免去張月琳新發地批發市場總經理職務。

遼寧省衛健委通報，該省12日新增無癥狀感染者二例，全是北京12日報告的確診病例的的密切接觸者。北京周邊省市已警告市民不要前往北京，凡近期去過北京者，一律到地方當局登記。