應對解放軍戰機近台 台灣軍機悄聲加掛空對空導彈

中國解放軍軍機頻頻闖入台灣的防空識別區，對台灣成嚴重威脅，台灣空軍嘉義聯隊的F-16戰機日前悄悄加掛可發射新型AIM-9X短程空對空導彈的LAU-128/129導彈發射架（俗稱派龍架），令到戰機最多可以掛6枚導彈升空，戰力倍增。

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據蘋果日報今天報道稱，兩岸角力，回應解放軍屢次騷擾，台空軍戰機加掛空對空導彈。台灣空軍將現疫的F-16 A/B戰機性能，升級至F-16V (BLK20)的“鳳展專案”，美國除向台灣提供AESA雷達及最先進的AIM-9X Block II型響尾蛇導彈外，還一併出售可發射發射AIM-9X及AIM-120導彈的LAU-128/129派龍架。

據報道指出，過去負責攔截共軍戰機的台軍F-16戰機，原來只可掛載2枚AIM-120空對空導彈及2枚的 AIM-9導彈，無法因應解放軍繞台機群的圍攻，需要加派戰機緊急升空，提供火力支援。

據消息說，日前嘉義聯隊首次開始使用LAU-128/129派龍架，即可增加掛載2枚AIM-120中程空對空導彈，而且在F-16V戰機上配備的AESA雷達，偵搜距離是過去A/B型戰機的2倍，這都令空軍的戰力大幅提升，空防上的嚇阻力。

蘋果日報說，在對岸，中國國防部新聞發言人任國強，回應美軍機早前穿航台灣，稱美軍機未經中方允許飛越中國領土，嚴重侵犯中國領土主權、嚴重破壞台海和平穩定，是極端錯誤和危險，並重申台灣是中國不可分割的一部份。