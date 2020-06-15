李克強: 官方首認6億人月入千元說 地攤經濟或冷宮

針對中國國務院總理李克強被熱議的“6億人月均收入僅1000元”說，中國國家統計局今天回應，此說可從官方調查數據得到印證。2019年，中國確有6.1億人的月均收入，還不到人民幣1000元。官方回應沒有提及地攤經濟內容。

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據中央社今天報道稱，李克強6億人月均收入千元說，首獲中國官方認證。據中國國家統計局表示，根據2019年相關數據，“低收入組”和“中間偏下收入組”共40%家庭戶，對應的人口為6.1億人，他們的每人年均收入為人民幣1萬1485元，月均收入“近1000元”（實際計算為957元）。而“低收入組”戶的每人月均收入低於1000元，“中間偏下收入組”戶的每人月均收入高於1000元。

李克強提出“6億人月均收入僅1000元”一說後，部份中國官媒曾引用一些學者的說法試圖作出解釋，但仍無法完全平息議論。中國國家統計局今天的回應，則是中國官方首度對此說，作出正式回應。

中國國家統計局下午透過官網回答媒體提問，指“6億人月均收入1000元”可從“全國住戶收支與生活狀況調查數據”得到印證。據這一回答指出，依住戶收支調查，中國全國家庭戶樣本可分為低收入、中間偏下收入、中間收入、中間偏上收入、高收入等5組，每組各佔20%。其中，“低收入組”和“中間偏下收入組”的戶數，即佔全部戶數比重的40%。

據該報道，這一回答表示，上述數據反映中共19大所指出，中國社會主要矛盾是“人民日益增長的美好生活需要”和“不平衡不充分發展”之間的矛盾，反映了中國的基本國情。中國仍是“世界上最大的發展中國家”，廣大農村和中西部地區相當一部分居民收入水平依然偏低。回答強調，中國脫貧攻堅和鄉村振興任務十分繁重。但隨着經濟持續發展，中國將會有越來越多的低收入和中間偏下收入群體，轉化為中等收入群體。