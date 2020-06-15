東京解除“紅色警報”後疫情激烈反彈 連續兩天超標

日本從5月25日開始解除緊急事態，目前已經時近三周，除東京都和北九州市發生一些疫情反彈之外，大部分地區疫情平穩，從6月7日至13日一周里，有33縣清零，但東京在6月2的感染者達34人，拉紅了“東京警報”，都政府大樓和東京灣的彩虹橋在晚上11點亮起紅燈，6月11日解除了“東京警報”， 但是最近兩天疫情猛烈反彈，使東京都在解禁商業活動等上面進退兩難。

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東京都規定的發動疫情“東京警報”的數值標準是：最近1周每天平均①1天的新感染者超過20人；②新增感染者中感染途徑不明的比例超過50%；③每周感染者增加多於上周的1倍。

在6月11日這一天，剛好三項數值指標全沒有超標，小池百合子知事就宣布解除“東京警報”，並從6月12日開始，東京解禁路線圖進入第三階段。除Live House及伴隨陪客服務餐飲店等以外的其餘設施，包括網吧、扒金宮、卡拉OK店、不伴有接待行為的酒吧、漫畫吃茶、斯納庫等營業一律解禁、。

其實從6月1日到6月15日，絕大部分時候依舊超標，到了14日情況情況明顯嚴重，猛增到47人。是5月5日（57人）以來的最高值，也創下5月25日緊急事態宣言解除後的單日新高，15日更達48人，指標大大超標。

在14日的感染者中，18人是出現感染者後接受集體檢測的新宿區牛郎酒吧20～30多歲男員工，此外的29人中也有14人與夜間鬧市區有關，5人是疑似發生醫院內集體感染的武藏野中央醫院（小金井市）的患者和職員，15日的48人中，也有20人是接受集體檢測的新宿區牛郎酒吧的從業人員。

14日日本全國的新增感染者為75人，15日為58人。