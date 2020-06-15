港澳辦副主任：中央對“特殊”香港國安法案件保留管轄權

國務院港澳辦副主任鄧中華15日在深圳一個基本法研討會上指，港區國安法要有效實施，關鍵是建立強而有力執行機制，香港特區政府有主要執法責任，但“在極特殊情況下，中央保留管轄權”。

廣告 繼續瀏覽後續

鄧中華說，維護國家安全只有一國之責，沒有兩制之別，中央必須通過訂立港區國安法，確保一國兩制在正確軌道，強調這部港區國安法不容挑戰。他說，如有極特殊的案件，中央將保留管轄權，儘管這些案件應該是少之又少，不會影響香港的終審司法權。

鄧中華強調，建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度，需要賦予相關機構和人員必要的執法權和司法解釋，提供相關的經費保障，以確保他們能夠高效的履職盡責。此外，中央在港維護國家安全機構應當與特區的相應機構建立協調機制，在日常工作中加強信息情報共享。

此外，在港區國安法的立法方面，鄧中華表示，這部法律既要與內地國家安全法、反恐怖主義法、刑法、刑事訴訟法等全國性法律相銜接，又要兼顧香港法律制度和司法體制。在法律概念用詞用語和立法方式等方面，也要兼顧香港社會的日益創新。

由全國港澳研究會主辦、深圳大學港澳基本法研究中心承辦的“紀念香港基本法頒布30周年國際研討會”今日舉行，研討會以“堅持和完善‘一國兩制’制度體系”為主題。受疫情影響，大會以“線上線下”結合的方式進行，分別設深圳、香港、澳門三個會場，全國港澳研究會會長、國務院港澳辦原副主任徐澤，國務院港澳辦副主任鄧中華，中聯辦副主任陳冬，全國人大常委會香港特別行政區基本法委員會副主任譚惠珠等，以及來自大陸、港澳三地的專家學者，以及英國、西班牙、俄羅斯等國專家共200餘人蔘會。

全國港澳研究會會長徐澤致辭時表示，近年來香港接連發生種種亂象，已嚴重違背了“一國兩制”和基本法的初心，嚴重動搖香港繁榮穩定的根基，嚴重威脅國家主權安全發展利益，特別是修例風波，集中暴露了香港特區在維護國家安全方面存在的巨大漏洞。他說，人大在5月28日授權人大常委制定港區國安法，是中央履行憲法和基本法賦予的憲制責任，有效防控香港在國家安全方面面臨的突出風險的當務之急，是維護香港長治久安，確保“一國兩制”行穩致遠的治本之策。