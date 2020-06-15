演員走私毒品中國判死刑 澳總理悲哀交涉 北京稱與兩國關係無關係

澳洲總理莫里森今天表示，澳方就本國男子吉萊斯比因走私毒品在中國被判死刑一事，正在尋求與中國交涉。目前正值兩國緊張關係不斷升級之際。但中國外交部星期一表示，相關案件同兩國關係沒有任何聯繫，中國司法機關依照法律程序獨立辦案。路透社說，在中國，因走私毒品而判處死刑的情況並不罕見，死刑通常採取槍決方式。

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據路透社今天報道稱，澳洲演員走私毒品被中國判死刑，總理表示悲哀並尋求與中國交涉。該報道說，目前正值兩國緊張關係不斷升級之際。澳大利亞莫里森在議會上宣讀了一份聲明，他說為這名澳洲公民感到悲傷和憂慮，並表示該國仍然堅決反對死刑。據莫里森說，“通過各種外交途徑，我們一貫主張在世界範圍內廢除死刑，”據莫里森還表示，“我們將繼續向吉萊斯比先生提供領事協助，並就他的案子與中國交涉。”

據媒體報導，吉萊斯比曾當過演員，2013年試圖從中國南方城市廣州白雲機場乘坐國際航班時，因在其託運行李中發現超過7.5千克(17磅)的甲基苯丙胺(冰毒)而被捕。

在中國，因走私毒品而判處死刑的情況並不罕見，死刑通常採取槍決方式。

據該報道稱，對一澳洲男子最近被判死刑，中國外交部稱案件同中澳關係沒有任何聯繫中國外交部周一表示，相關案件同兩國關係沒有任何聯繫，中國司法機關依照法律程序獨立辦案，澳方應尊重中國的司法主權。

外交部發言人趙立堅在今日例行發布會上做出表示，中國法律保留死刑，同時嚴格控制死刑適用，對於危害極其嚴重的毒品犯罪適用死刑，有利於震懾和預防毒品犯罪。中國法律規定，任何人犯罪在適用法律上一律平等，中國司法機關對不同國籍的罪犯均依法做出處理。據趙立堅說，“中國有關地方法院在依法公開開庭審理、查明犯罪事實的基礎上，做出了上述判決，”趙立堅稱，中方將繼續依法保障涉案人員的合法權利，並按照有關國際公約和中澳領事協定為澳方領事探視提供便利。

路透社說，廣州市中級人民法院網站6月10日刊登新聞稿稱，當日上午對澳大利亞籍被告人卡姆·吉萊斯比走私毒品案作出一審判決，以走私毒品罪判處其死刑，並處沒收個人全部財產。澳大利亞當局周六表示，中國判決澳籍男子死刑，可能進一步加劇兩國的緊張關係。