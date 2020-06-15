美專家指中印邊境如戰 印度兵力地空佔優勢

中印邊境自5月以來爆出多次衝突，關係相當緊張，這也讓兩國的軍事能力備受外界矚目，依照美國先前曾發表一篇研究分析，中印如果開戰，“印度是具有極高的優勢”，由於在1962年中印之戰失利後，印度一直以中國為目標部署戰力，即便中方擁有強大的飛彈，但在兵力調度上卻受到限制，這恐難以彌補其劣勢。

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據聯合新聞網今天引述報道，中國印度如果開戰 美國研究：兵力大勝的是印度。報道指，中印邊界近日動蕩不安，緊張局勢升級，而根據美國今年初研究的報告顯示，中印若開打，比起解放軍，印度更具有優勢。

根據《India Today》報導，美國哈佛大學甘迺迪政府學院貝爾弗爾科學與國際事務研究中心針對印度與中國的武力戰略在今年初發表一篇論文，內容指出，印度有經歷中印之戰戰敗的“傳統優勢”，因此不斷以中國為目標，部署其兵力，像是印度在中國邊境可調度的軍力約為22萬5000人，而解放軍則有大約20到23萬人。

該報道說，儘管解放軍看似能動用的兵力大於印度，但研究分析，這是有誤導性的，中國軍對有些會分散在“俄羅斯任務”，“新疆和西藏的叛亂”，無法專門針對中印開戰，且中國大部分軍隊都在距離中印邊境較遠的地方，與執行單一防禦任務的印度軍隊，兵力確有落差。

研究也提到，中國空軍部署的問題，據資料顯示，印度專門用來對付中國的戰鬥機有112架，解放軍西部戰區司令部則有101架第四代戰鬥機，但有些戰機還需要用來“提防俄羅斯”，加上印度飛行員實戰經驗比解放軍更為豐富，這讓解放軍在空軍戰上會過於依賴地面指揮。