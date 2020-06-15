美的家電創辦人何享健遭人闖順德豪宅挾持獲救

廣東佛山公安局15日早上在官方微博通報（見圖），現年78歲美的集團創辦人何享健居住的屋苑外有人闖入，“威脅住宅內人員的人身安全”，至今日清晨5時許，警員已經拘捕5名涉案疑犯，“姓何的事主”安全。

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美的集團在其官方微博上亦向各界報平安，並且感謝警方、媒體及社會各界關心。

根據大陸傳媒早前報道，何享健周日遭人入屋挾持，何享健一家仍未救出，幾百特警包圍大宅。

佛山警方的通報指出，警方到何享健居住的美的集團君蘭生活村，處理外人闖入事件時，無人受傷，目前案件仍在調查中。大陸傳媒凌晨時份到君蘭生活村了解時，保安亭的人員稱“沒有你說的這回事（有人被劫持），（我）正常在值班”。與現場最近的佛山市順德區北滘派出所則未有透露具體情況，僅稱會“統一對外發布消息”。美的總部大樓的保安員則表示未聽說有異常狀況。

大陸傳媒報道指出，幾名歹徒進入何享健位於順德北滘君蘭國際高爾夫生活村A60號的住宅，何享健之子何劍鋒從別墅旁邊的河中游到對面報警，警方在下午約5時半接報，報案人稱上址有人進入屋內，疑似攜帶爆燃物品。

因為疫情期間何享健一家都在大陸，包括兒子何劍鋒、以及兒媳和兒孫都在家。

美的集團內部人士對大陸傳媒“鈦媒體”表示，“沒事沒事，一切平安，等集團公布”。

君蘭國際高爾夫生活村是美的集團投資開發的頂級豪宅社區，離美的總部步行20分鐘左右。

據報，77歲的何享健平時生活低調並沒有保鑣。只有小學程度、行事低調的何享健，在2020年胡潤全球富豪榜排名41位，家產260億美元。