英國傳排除華為5G定局 最大商會勸首相再三思

英媒日前披露，英國擬大幅縮減華為在英國5G網絡基礎建設的參與程度，讓華為的相關參與在2023年前歸零，英國前首相撒切爾夫人外交事務助理蓋德納（Nile Gardiner）近日也稱，英國政府已做出決定，擺脫華為已成定局。但英國最大商業組織的負責人14日警告，限制華為參與英國5G建設的舉措，可能會損害英國的經濟復蘇。

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據香港經濟日報今天報道，中美5G角力，封殺華為嚇怕商界，英最大商會上書約翰遜促三思。英國對華為態度突變，原因被指不僅盟友即美國特朗普政府施壓。英國財經網站《This is money》報道，在疫情爆發後，英國保守黨的反華情緒升溫，英國首相約翰遜（Boris Johnson）正承受着要求減少華為參與英國5G網絡建設的巨大壓力。

英國工業總會（CBI）總幹事費爾貝恩（Carolyn Fairbairn）表示，因應疫情衝擊，隨着許多員工在家中工作，公司尋求創新方法來適應和提高生產力，英國未來的經濟復蘇已被定調為數碼科技優先式復蘇，而華為一直是推動5G應用的重要貢獻者，“這將成為英國經濟復蘇的重要組成成份”。據費爾貝恩認為，約翰遜政府在做出會確實損害英國經濟復蘇能力的決定時，要非常小心，“數碼轉型將成為英國經濟復蘇的核心，你有各種理由希望全速前進。我們需要確保做出的決定對國家來說是正確的，而非被迫做出對英國有害的二元選擇”。

據該報道，英國工業總會是經英國皇家特許，由英國工業聯合會、英國僱主總會和英國製造業者全國協會在1965年合並成立的一個工商業總組，比如工程、保險、製造、電子、金融服務和農業。會員規模從中小企業直到大型跨國公司。英國工業總會也代表貿易協會和僱主組織。英國工業總會有直屬或通過104個僱主組織和貿易協會間接管理的會員公司超過25萬家，共僱用超過千萬員工。