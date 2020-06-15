香港爆出“韓式N號房”性勒索醜聞多人無辜成AV主角

韓國早前發生N號房案件，犯罪者透過社交媒體Telegram上建立的多個聊天室，對女性進行性威脅所取得的資料、相片、影片等發布在聊天室中，甚至進行直播，內容部分極具猥褻成份。韓風襲港，根據蘋果日報報道，香港原來也爆出所謂港版的N號房醜聞，並且已有多人誤墮不法分子的陷阱，主謀據稱有某上市公司富豪撐腰。據報道，受害者恐怕至少有300人。

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據報道，在香港有人在多個社交平台交友，並哄騙對方拍下自慰片段，然後威迫利誘對方到五星級酒店訂下的“AB房”試鏡，聲稱影片只供一名超級富貴觀賞，怎料墮入恐懼鬥室，有受害人在“A房”慘遭變態凌辱後，還被欽點到“B房”進行性交。而拍下的性虐片更成為受害人“死穴”，被迫無止境拍片，否則片段公開，讓受害人跌入無底深淵。

據蘋果日報追蹤報道揭發，部分影片已流出在網上有價有巿，受害人無辜成為AV主角，估計捲入該性侵案人數多達300人，有受害人已報警求助。

韓國早前爆出N號房性侵案萬人震怒，變態主腦以提供兼職作利誘受害人拍攝露臉的裸照，再以此要脅拍攝性虐片，否則會把裸照傳給其身邊人，同時在Telegram建立多個聊天室，並按不同級別向會員收費發布性虐片，包括少女遭輪姦、被迫吃屎飲尿、毛蟲放下體等。事件揭發受害女性多達74人，最年輕僅11歲。

孰料香港近日也發生手法類似的“翻版N號房”性侵案，蘋果日報接觸當中4名受害人，不約而同透過社交平台認識一名自稱製作公司經理人的“陳X希”，對方以時薪1000元（港幣，下同）招募演員，到五星級酒店玩派對直播，聲稱影片只供一名幕後富商觀看及收藏，不會流出。

部份受害人起初抱着“有得玩、有錢收”心態參加，但亦有部份受害人因自拍露臉的自慰片給對方，而慘遭恐嚇要脅，無奈到酒店房內拍下性虐片。有受害人事後憶述，房內早已預備大量道具，包括雞蛋、車厘茄、皮鞭等進行變態拍攝，一旦退縮，阿希就立即恐嚇找黑社會出手，受害人終被霸王硬上弓。

據知，主腦阿希每月會舉辦一次至兩次拍攝活動，且每次設有不同主題，包括“射鵰英雄傳之棒打鴛鴦”、“新舊男神對決”、“牙刷之夜”等，但自稱身在加拿大的阿希並不會親身到場，而是預先訂好兩間酒店房，他們稱之為“AB房”，“A房”用作拍攝，“B房”用作性交易。現場至少兩名工作人員，一人負責設置腳架拍攝，另一人則負責接送演員。

每次拍攝均為兩日一夜，相當緊湊，由下午2時取房後一直拍至午夜12時，每1小時至1.5小時為一節，每節最多4名演員。負責拍攝的工作人員會利用手機以通訊媒體Skype給阿希進行現場直播，阿希會擔當導演隔空指導，例如指示演員表演床戲，內容涉及性虐，甚至要求演員玩3P、4P，更是假戲真做，過程相當變態。有演員事後透露，曾在拍攝過程中受傷。

部份環節會有嘉賓或觀眾在場觀賞，原來他們可在拍攝過程中揀選心儀對象，只要向工作人暗中付款500至750元，在拍攝完畢後，被揀中的演員會被帶到“B房”進行性交，如有不從，即被威脅公開性虐片，令演員最後無奈就範。如沒有被選中的，在拍攝完後，由另一名工作人員分別送到大堂離開，以免演員之間有交流或聯繫。

有演員起初以為拍片“一筆清”，怎料，阿希會以手持性虐片做“武器”，迫令演員無止境拍攝。由於部份演員曾簽合約，阿希更會以違約作威脅，要求天價賠錢“贖身”。事後有演員不忿被性侵，更有感自己被當成“鴨仔”賣淫，感到萬般羞辱及污穢，要求退出，但不斷收到阿希的訊息恐嚇及勒索，及將其性虐片傳予朋友、上司及家人，令他們惶恐度日。

記者幾經追查，發現阿希掌握至少有300演員的“實名資料”，包括個人資料、身份證副本、電話號碼、facebook或社交賬戶相片、住址、工作地點，以及他們露臉的自慰片和性虐片等，部份演員更是專業人士或公司高層。近日，記者更揭發有部份性虐片已流出，在多個社交網站及討論區火速轉載，記者與賣家接觸，發現對方手上不但持有原片，更為部份演員設立個人相集，以“menu”形式供買家“點菜”，可選購裸照、衝涼片、自慰片或性虐片等等。

報道指，由於有部分受害人已到警署報案，報案人數相信將不斷增加，他們希望警方能儘快破案，將主腦繩之於法，為受害人討回公道之餘，最重要是將他們從火海中拯救出來。報道引述專門處理刑事案件的律師陳惠源表示，“AB房”的操控者至少涉及14宗罪，當中包括至少7條性罪行，而受害人非自願下被要求3P、4P，更是假戲真做，操控者可能已觸犯俗稱“雞姦罪”的《未經同意下作出的肛交》，一經定罪，可判處終身監禁。

而大律師陸偉雄亦驚訝事件涉及多宗刑事罪行，包括勒索、恐嚇、非法禁錮、非禮及導致賣淫等等，當中不少罪行相當嚴重，認為警方應該嚴正處理。由於涉案人士眾多，他建議受害人考慮集體訴訟，儘快制止事件繼續蔓延，以免再有更多人受害。