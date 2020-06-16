中印邊境又開打首曝死亡 兩軍高層正急談

中印兩國近日關係緊張，印度軍方周二（16日）證實，一名高級軍官及兩名士兵在拉達克地區與解放軍衝突時陣亡；外媒消息則指，解放軍方面5死11傷。據港媒說，中國外交部同日回應，印方周一（15日）越過了具有爭議的邊界，並攻擊中方人員，引發雙方衝突。據了解，這是自70年代以來，中印首次在邊境衝突中出現軍人死亡。

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據東網今天報道稱，中印流血：昨晚衝突8死11傷，兩軍高層正緊急斡旋。

中印近期在邊境爆發衝突。

中印兩國近日關係緊張，印度軍方周二（16日）證實，一名高級軍官及兩名士兵在拉達克地區與解放軍衝突時陣亡。據了解，這是自70年代以來，中印首次在邊境衝突中出現軍人死亡。

據印度軍方發聲明表示，周一晚中印雙方曾經發生激烈戰鬥，釀成傷亡，死者包括一名高級軍官。報道指，這是中印雙方近日在邊境對峙以來，第一次出現人員傷亡。不過印度軍方稱，兩國高級別軍官正在會晤，以緩和局勢，但沒有做出進一步解釋。

該報道稱，中國外交部發言人趙立堅表示，印軍周一兩度越過邊界並作出挑釁，還攻擊中方人員，導致了雙方邊防人員爆發嚴重肢體衝突。中方敦促印方約束邊境士兵，避免作出導致邊境形勢複雜化的單邊行動。