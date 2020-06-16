中印邊境衝突致死傷 印防長即時向莫迪簡報軍情

印度與中國部隊昨晚在拉達克發生暴力衝突導致死傷後，引起印度民間的憤怒，一些政治人物也要求採取報復。印度國防部長辛赫今天下午向印度總理莫迪簡報邊境對峙僵局的最新局勢，並報告雙方衝突後所採取的措施。中國部隊昨晚在拉達克與印度部隊衝突中，有多少人死傷，中國官方迄今沒有說明。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，中印邊境衝突造成死傷，印度政治人物要求報復。

據印度陸軍發出聲明證實，印度與中國部隊昨晚在加萬谷（Galwan Valley）發生暴力對峙事件，雙方都有人員傷亡，印度方面有1名軍官和2名士兵喪生。據印度軍方消息人士說，包括死亡的上校軍官和2名士兵都是被石頭砸死，雙方沒有使用槍枝等武器。

印度斯坦時報（Hindustan Times）透露，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）針對此事召集國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）等軍方高階軍官討論當前局勢，此外，外交部長蘇傑生（S Jaishankar ）也出席這場會議。辛赫下午向印度總理莫迪簡報邊境對峙僵局的最新局勢，並報告雙方衝突後所採取的措施。

印度媒體報導，這是中國部隊1975年在阿魯納查省（Arunachal Pradesh）伏擊印度巡邏部隊造成傷亡以來，印度部隊與中國部隊發生衝突的首起印度部隊人員傷亡事件。此事引起印度民間的憤怒，許多印度網友推文批評中國，一些印度政治人物也要求報復。印度最大反對黨國大黨資深國會下院議員周德里（Adhir Ranjan Chowdhury）推文表示，印度的士兵和軍官成為中國肆無忌憚“入侵”行動的受害者，“我們需要適當的報復、報復、報復”。

旁遮普省（Punjab）省長阿瑪林德‧辛赫（Amarinder Singh）也推文說，印度政府是時候採取一些嚴厲措施了。每次印度這方送出軟弱的信號，就讓中國做出更加好戰的回應。

中央社說，不過，中共黨媒環球時報總編輯胡錫進則推文說，根據他的了解，中國部隊在昨晚的加萬谷衝突中有人員傷亡，呼籲印度不要妄自尊大，把中國的自我剋制視為軟弱，中國不想與印度發生衝突，但也不畏戰。中國外交部發言人趙立堅則在北京的例行記者會答覆媒體詢問時呼籲印度，“不要採取單方面行動挑起事端”。趙立堅指控印度士兵違背中印共識，兩次越過邊境線，“挑釁和攻擊中方人員，導致雙方部隊發生嚴重肢體衝突”。

該報道稱，但對中國部隊昨晚在拉達克與印度部隊衝突中，有多少人死傷，中國官方迄今沒有說明。有消息指出，中國有5名士兵在這場衝突中死亡，11人受傷，但這項消息未獲官方證實。