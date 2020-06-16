中印邊境衝突致死雙方一級戰備 專家指習近平強硬或不退讓

中印邊境今日突然傳出爆發流血衝突，雙方均有傷亡。有指，中方有5名解放軍死亡，另外11人受傷，而印方則有不止3名軍人被打死，包括一名營長，有關衝突令中印兩國緊張關係推至1975年來的最惡劣情勢。蘋果日報今天引述學者指出，中印邊境衝突一直存在，與兩國邊境界線模糊不清楚有莫大關係，但現階段兩國爆發大規模軍事衝突，甚至戰爭的機會甚微。不過，亦有軍事評論員擔心，中國軍委主席習近平一向奉行的“戰狼”外交，這次解放軍退讓的空間可能不大。

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據蘋果日報今天報道說，中印爆衝突，傳解放軍“尋仇”打死逾3印軍。專家：習總強硬或不退讓。

據該報道，香港智明研究所研究總監許楨對《蘋果》表示，有關這次中印流血衝突，目前仍只限於網媒的報道，兩國官方仍未有正式的公報，因此難以斷定有關事件的嚴重性以及推斷後續的發展。不過，許楨表示，中印的邊境衝突一直存在，而近日出的這一輪衝突，最先是在網上發酵，有關中印軍隊發生打鬥或衝突的短影及照片，不斷在網上瘋傳，亦引起部份媒體的關注，但隨後卻有媒體發現當中不少所謂衝突的短影或照片，根本是兩、三年前拍攝，亦即是舊聞，被兩國的網民拿來炒作。

至於印度媒體為何突然對中印邊境衝突產生這麼大的趣興，許楨指出，印度與中國在國力上始終仍存在一定的距離，印度處於較弱的一方，會對與中國之間的任何衝突或實力比拼較為敏感，再加上中印邊境地區距離印度的核心利益區不算太遠，幾乎是無險可守，而中國則有青藏高原作天然緩衝區，因此一旦發生突然性事件，印度方面都會比中國有更大的反應。許楨強調，雖然兩國前線部隊在邊境，難免會發生“擦槍走火”或出於自衞而爆發小規模衝突，但現階段中印均沒有理由或基於任何戰略利益，要去將衝突升級。

嶺南大學政治學系教授張泊彙，亦有相似看法，他對《蘋果》表示，今次中印兩軍在邊境的血腥衝突，應是個別偶發性事件，背後最主要原因是兩國邊境界線沒有畫分清楚，雙方邊境守軍，在兩國實際控制線之間的模糊地帶相遇，因互相挑釁而積怨。張泊彙認為，兩國高層明顯不想邊境衝突升級，過去的衝突多是拳頭架，即使今次傳出有人命傷亡，但相關報道均指，雙方軍隊並沒有動用槍械駁火，這相信是兩國軍方存在約束邊境駐軍使用武器的共識，但始終“山高皇帝遠”，難以完全控制前線部隊所有行動。事實上，中印兩國都面對國內民族主義高漲的壓力，任何一方不想類似的邊境衝突升級，或演變成戰爭，預料雙方很快會透過相關管道解決今次事件。

不過，軍事評論員黃東向《蘋果》分析指，相信自日前中國軍人被印度軍人打至頭破血流求饒的短片流出後，當地中國士兵已想報仇，今次事件表明當地指揮官已壓不住前線軍隊。現時5名中國士兵死亡，相信更令整個部隊忍無可忍，若中國軍隊高層或國家領導人不出面調停，爆發戰爭不足為奇。他擔心中國軍委主席習近平一向奉行的“戰狼”外交，本身亦依靠軍隊維穩，放任軍隊，中國退讓的空間不大。

據黃東指出，雙方軍人都有死傷，相信雙方軍隊都會進入一級戰備狀態。他特別提到，雙方軍官一直就衝突問題談判，仍然發生致命衝突，可證明前線高級軍官是無法安撫前線士兵，“前線士兵已谷住一團火需要發泄，剩低只是會否用火器攻擊對方。”現時只能透過雙方的外交及高層斡旋：“未來72小時將極為重要，主宰了中印未來的變化。”若中國不出面調停，戰爭不足為奇。

蘋果日報說，黃東認為中國現時面臨中美冷戰、香港問題、台灣問題，北京再爆疫情，處處燃點火頭，早已犯下兵家大忌。他特別指出，印度是鄰近中國的一個軍事強國，中印兩國亦手握核武，事件的走向隨時影響全球，故理論上中國應迴避戰爭。但黃東認為軍委主席習近平的“戰狼”性格，“中國現在不是一個正常的狀態”，習一直放任軍隊，亦同樣依靠軍隊維穩，目前軍隊在邊境正怒火中燒，相信中國可退讓的機會比過往更低。他以香港為喻，中印爭議不是大問題，但中國約2014年起在邊境修橋築路，挑釁印度，問題又沒有完滿解決，隨時釀成嚴重的國際問題。

據蘋果日報說，中印邊境爆發自1975年以來最嚴重的流血衝突，雙方軍隊均有死傷。解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校，今晚就中印邊防人員衝突事件發表聲明，指昨晚發生的中印邊境衝突，起因是印軍違背承諾，再次越過實控線非法活動，蓄意發動挑釁攻擊，引發雙方激烈肢體衝突，造成人員傷亡。英國《每日電郵》（The Telegraph）則引述印軍消息指，衝突發生後，至少34名印度兵士失蹤。

報道指，除了3名已被證實死亡的印度士兵外，還有34名印軍在衝突後失蹤，印方相信他們不是死亡，便是被中國解放車擄走，但有關消息仍未得到印度官方證實。

據該報道，對於解放軍在衝突中死傷數字，中方亦諱莫如深。解放軍西部戰區新聞發言人張水利，在有關聲明中，亦始終沒有交代，解放軍在事件究竟有多少人傷亡，只重申加勒萬河谷地區主權歷來屬中國。他又謂：“印邊防部隊出爾反爾，嚴重違反兩國有關邊境問題協定協議，嚴重違反中印軍長級會談共識，嚴重損害兩軍關係和兩國人民感情。我們要求印方嚴格約束一線部隊，立即停止一切侵權挑釁行動，與中方相向而行，回到對話會談解決分歧的正確軌道上來。”

但《環時》官方賬號隨後發文稱，《環時》官方報道從未報道過中方的確切傷亡情況。王雯雯亦改口稱：“我引用了印度的@NewsLineIFE關於發生在昨天的中印邊界衝突，中國官方消息尚未確認人員傷亡。印度媒體說這是中方的官方消息是不專業的。”

蘋果日報說，根據印度軍方早前的聲明，雙方在衝突中都有人員受傷，目前雙方高級軍事官員正在開會以緩和局勢。消息人士指出，這次衝突中沒有人使用槍械射擊，死者是被對方以石頭木棍砸死的。