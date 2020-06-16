中國公安部高層再度調整人事，主管經濟犯罪、現年63歲的副部長孟慶豐卸任。孟慶豐曾在2015年中國股災時率隊進駐證監會，並負責“獵狐行動”，緝捕逃往海外的經濟罪犯。在孟慶豐異動前，中國公安部近期受人矚目的異動，是副部長孫力軍因“涉嫌嚴重違紀違法”，4月間遭中共中紀委、中國國家監察委調查，5月8日被宣布免職。

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據中央社今天報道稱，中國公安部高層又異動，副部長孟慶豐卸任。

消息指中國公安部高層再度調整人事，主管經濟犯罪、現年63歲的副部長孟慶豐卸任。中國國務院今天發布任免國家工作人員消息，孟慶豐被免去公安部副部長職務，但他是否轉任其他職務及未來動向，目前尚不明朗。

該報道綜合陸媒消息，孟慶豐曾在浙江工作30多年，2009年進入公安部任職。2015年6月升任副部長後不久中國股市大跌，孟慶豐帶隊進駐證監會，會同清查惡意作空的線索。其後中國股市止跌回升，孟慶豐一戰成名，被稱為“股市救火隊長”。此外，孟慶豐也是“獵狐行動”小組組長。新京報說，這是公安部於2014年啟動的緝捕境外經濟罪犯專案打擊行動，截至2019年5月已派出600多個緝捕組，從120多個國家和地區捕獲和遣返4300多名在逃境外經濟犯罪嫌疑人，追贓人民幣170餘億元。