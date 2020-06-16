中央黨校副校長盛讚習近平與馬列毛鄧齊名

6月15日是中共總書記習近平的67歲生日，中央黨校副校長何毅亭在學習時報上撰文盛讚“習思想”是“21世紀馬克思主義”，並指任何力量都阻擋不了中國特色社會主義的發展壯大。學習時報是中共中央黨校的機關報，14日下午，學習時報就透過微信公眾號預告，隔天會刊發重要文章和重大報導。

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據中央社今天報道稱，習近平67歲生日，智囊撰文盛讚與馬列毛鄧齊名。消息說，習近平重要智囊何毅亭15日在黨報上撰文，盛讚“習思想”是“21世紀馬克思主義”。據何毅亭在這篇文章中表示，馬克思和恩格斯的學說是“19世紀馬克思主義”，列寧主義、毛澤東思想、以鄧小平理論為首創成果和基本內容的“中國特色社會主義理論”可稱為“20世紀馬克思主義”，而“習近平新時代中國特色社會主義思想”可稱為“21世紀馬克思主義”。

據文章稱，這是中共對習思想歷史定位的科學界定，也是第一次以“世紀”為尺度命名馬克思主義中國化的最新成果。文章指，“習思想”之所以是“21世紀馬克思主義”有3個條件：思想的研究對象，是“21世紀全球最偉大的中國樣本”；理論價值是“為解決人類共同難題解決中國方案及智慧”；實踐成效是“世界社會主義走向振興的中流砥柱”。

2019冠狀病毒疾病疫情爆發以來，外界關注習近平在黨內地位是否依舊穩固。南華早報引述學習時報前副總編、現居美國的鄧聿文指出，何毅亭的文章“是要告訴每個人，習近平一如既往地掌握權力”。

南京大學哲學系教授顧肅則認為，這篇文章是中共第19次全國代表大會後宣傳運動的一環。以往每隔2到3個月就會發布新的宣傳主題，而此時發表文章，說明多數政治機構在疫情趨緩後，已恢復往日議程。

何毅亭的文章還宣稱，中國特色社會主義的巨大成功，譜寫了社會主義500年來最精彩的一章，“社會主義確實比資本主義好。社會主義的勝利，中國特色社會主義的發展壯大，是任何力量都阻擋不了的”。南華早報引述中國社科院歷史所研究員謝茂松表示，疫情可能給失敗國家最後一擊，也讓崛起中的國家更新、修正自己。他指，疫情揭露中國崛起過程里的問題，並加快修正速度，在社會團結下，中國會更強大。

何毅亭被視為習近平的主要智囊之一。習近平2007年晉陞為中共中央政治局常委，被視為“儲君”，時任中共中央政策研究室副主任的何毅亭，便成為他的重要助手。習近平2012年就任總書記後，何毅亭也在隔年轉任專門培養中共高階幹部的中央黨校副校長一職。

近年來，何毅亭多次撰文闡述“習思想”的“八個明確”和“十四個堅持”等內涵，把習近平在黨內的形象，幾乎推升到和毛澤東、鄧小平同等的地位。

據中央社說，中共現任領導人及各級黨政官員的官方簡歷，出生資訊都只公開到年、月，不見具體的日期。有關習近平6月15日生日則是在多場外事活動當中，受到外國元首祝賀，推算而出。據香港鳳凰衛視報導，時任中國國家副主席的習近平2010年6月訪問老撾時，當局在6月16日舉行午宴為習近平慶生。老撾方面表示，6月15日是習近平的生日，所以在隔天中午的歡迎午宴上準備了一個大蛋糕。習近平當時稱，自己也覺得非常巧，因為他出生的時候就是農曆端午節，而當天正好也是端午節。除此之外，印度總理莫迪2017年6月15日也曾在微博發文，向習近平送上生日祝福，並放上一張兩人的合影。