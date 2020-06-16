中美妥協 互航每周增4班

據美國官方透露，美國和中國將允許雙方每周各運營四班中美客運航班，兩國在新冠疫情大流行期間因旅行限制措施而陷入的僵局有所緩和。達美航空下周恢復中國航線。美國聯合航空公司(UAL.O)也已申請在6月恢復飛中國航班。

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據路透社消息，中美將允許雙方每周各運營四班客運航班，達美航空下周恢復中國航線。

美國運輸部周一表示，美國和中國將允許雙方每周各運營四班中美客運航班，兩國在新冠疫情大流行期間因旅行限制措施而陷入的僵局有所緩和。據美國運輸部在聲明中表示，將繼續推動美中之間客運航班的全面恢復，這也可以幫助滯留美國的中國留學生回國。據美國運輸部稱。“在中國政府允許更多美國客運航班可以復航後，我們也將有對等舉措。”

在中國政府批准後，達美航空(DAL.N)稱將從下周開始恢復西雅圖經首爾至上海的航班，並從7月開始恢復每周一班的西雅圖和底特律直飛中國的航班。

路透社說，一名聽取過相關簡報的人士稱，中國政府已經同意修改對飛中國航線的美國航司的部分要求，包括允許在航班離開中國前檢測體溫，而不是在飛行途中檢測。

美國聯合航空公司(UAL.O)也已申請在6月恢復飛中國航班。