北京疫情複發或讓三文魚躺槍 先停進口 三文魚股價多跌

由於擔心三文魚可能與北京新發地市場出現的新冠病毒感染有關，中國已暫停歐洲三文魚進口，儘管專家表示，三文魚本身不太可能攜帶新冠病毒。世界多國向中國出口三文魚。中國官方指北京一市場三文魚刀板查出新冠肺炎病毒，肯定源頭是外地或外國，歐洲首當其衝被懷疑。但有專家表示，三文魚本身不太可能攜帶新冠病毒。挪威食品安全局表示，沒有證據表明魚類可能感染新冠病毒。

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據路透社消息，中國暫停歐洲三文魚進口，因懷疑北京疫情反彈與此有關。由於擔心三文魚可能與北京新發地市場出現的新冠病毒感染有關，中國已暫停歐洲三文魚進口，儘管專家表示，三文魚本身不太可能攜帶新冠病毒。此前中國國有媒體稱，在北京新發地市場切割進口三文魚的案板中檢測到新冠病毒，成為最近出現的聚集性疫情的源頭，引發人們擔憂中國會出現第二波疫情。上述報導導致北京各大超市紛紛下架三文魚。

路透社說，據在奧斯陸上市的三文魚供應商Bakkafrost的首席執行官Regin Jacobsen透露，“現在我們不能向中國出口任何三文魚，該市場已經關閉。”Norway Royal Salmon的銷售和市場主管Stein Martinsen說，“我們已暫停對中國的所有銷售，正在等待事態明朗化。”

新發地病毒基因測序發現來自歐洲方向。據英國諾丁漢大學傳染病流行病學名譽教授Keith Neal表示，疫情與三文魚的任何聯繫很可能是交叉污染的結果。“市場可能是很擁擠的地方，所以就像在武漢，(市場)助長了病毒的傳播，”他稱，鑒於病毒在全球傳播，發現與歐洲有關並不令人驚訝。

據英國諾丁漢大學傳染病流行病學名譽教授Keith Neal指，“中國把病毒傳給了世界，又傳回給他們的可能性很高且一直存在。發現一種在歐洲很普遍的毒株，可能是人們去歐洲旅行後返回中國時攜帶的。”

挪威食品安全局表示，沒有證據表明魚類可能感染新冠病毒。

到昨天中午，Norway Royal Salmon、總部在法羅群島的Bakkafrost、以及挪威的Mowi和Salmar三文魚生產商股價下跌3%-5%不等。Bakkafrost和Norway Royal Salmon都表示，其員工已經接受了新冠病毒檢測，沒有人檢測結果呈陽性。Bakkafrost的數據顯示，中國約佔全球三文魚需求的5%。

據路透社說，推廣機構挪威海產局(Norwegian Seafood Council)表示，訂單取消僅限於中國，並未影響其他市場。